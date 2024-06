Adnews NBA House 2024 chega a 45 mil visitantes e mais de 19 milhões de views nas plataformas digitais

A NBA House terminou no último domingo (24), com números que comprovam o sucesso da edição 2024. Este ano, inclusive, ela esteve em um espaço muito mais amplo, localizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo (SP). Os fãs acompanharam os cinco jogos das finais da liga que consagraram o Boston Celtics campeão contra o Dallas Mavericks.

Ao todo, aproximadamente 45 mil pessoas visitaram a NBA House em 2024. Cerca de 2 mil crianças de escolas e projetos sociais participaram do evento a convite da liga americana.

No âmbito digital, a NBA produziu mais de 50 horas de conteúdo, que incluíram lives das finais no estúdio da NBA House, conteúdos produzidos nos Estados Unidos, entre outros destaques, que totalizaram mais de 19 milhões de views nas diferentes plataformas disponíveis.

O público que marcou presença no local participou de diversas ativações de parceiros comerciais da liga, como Budweiser, Gatorade, Hellmann’s, Popeyes, Ruffles, Sadia, Sustagen Kids, XP e ESPN. A quadra externa foi uma das novidades e fez sucesso entre o público, assim como o troféu Larry O’Brien, Replay Center, Desafio dos 3 Pontos, entre outras atrações.

O público também acompanhou o NBA House Talks, um painel de conversas sobre esporte, moda e entretenimento que recebeu participantes como as jogadoras da seleção brasileira campeã mundial de 1994, Fred Bruno, Fernando Medeiros, Aline Pellegrino, entre outros destaques.

“A NBA House é um evento pensado na melhor experiência para o fã. Seja nas noites de jogo, em que o espaço vira uma arena com milhares de pessoas torcendo para seu time, seja em Fan Day quando o público tem a oportunidade de viver de perto o que a NBA tem de olhar. Crescemos em 2024 e conseguimos manter a qualidade das ativações com conforto maior para o público”, finaliza Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil.

*Com informações do MKT Esportivo/ Foto de capa: Divulgação.

