Marcas impulsionam sustentabilidade e cultura no Festival de Parintins

Neste ano, o Festival de Parintins recebe uma série de investimentos e ativações de diversas marcas que prometem agitar o evento. Desde iniciativas sustentáveis até experiências imersivas, confira quais são e como cada empresa está contribuindo para o sucesso deste grandioso festival na Amazônia.

Coca-Cola

Com mais de 30 anos de atuação no Amazonas, o Sistema Coca-Cola Brasil destinou, nos últimos anos, mais de R$ 60 milhões à região. Apostando no desenvolvimento sustentável do Amazonas por meio da economia circular, da reciclagem, do fornecimento de água segura e da capacitação da agricultura familiar e microempreendedores, a empresa tem investido em iniciativas ESG em mais de 124 comunidades distantes dos centros urbanos. Recentemente, a companhia investiu R$ 4 milhões para expandir o projeto Água+Acesso, beneficiando comunidades no Amazonas e Pará com gestão comunitária da água.

“O Norte do Brasil é fundamental para nós. Estamos presentes no coração do Amazonas, com nossa fábrica de concentrados de Manaus, que abastece todo o país, além de países da América Latina, e no estado do Pará com uma fábrica da Solar Coca-Cola, nossa engarrafadora que atua na região”, comenta o diretor sênior de Relações Governamentais da Coca-Cola Brasil, Victor Bicca.

A Coca-Cola também implementará o programa “Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio: Mulheres”. De acordo com a diretora de Sustentabilidade e Relações Corporativas da Coca-Cola Company Brasil e Cone Sul, o projeto, em parceria com o Sebrae e a ACSSUS, capacita artesãs de biojoias, promovendo a geração de renda para centenas de artesãs de Parintins.

Já o programa “Olhos da Floresta” incentiva a cadeia produtiva do guaraná no Amazonas, beneficiando mais de 350 famílias produtoras. Recentemente, a Coca-Cola investiu R$ 3 milhões, totalizando R$ 18 milhões desde o início do projeto, que apoia a compra direta das famílias e a estruturação da cadeia produtiva.

Além dos programas de desenvolvimento sustentável, a empresa também tem apoiado as manifestações culturais amazonenses, entre elas o Festival de Parintins. Como patrocinadora oficial do festival há 28 anos, a Coca-Cola Brasil investiu mais de R$ 30 milhões nas últimas edições. Neste ano, o programa “Recicla, Galera” promove a destinação correta dos resíduos, fortalecendo a sustentabilidade do evento. A meta é coletar e reciclar 8 mil toneladas de resíduos, gerando emprego e renda para os catadores locais.

Durante o Festival de Parintins, a Coca-Cola Brasil lançará a campanha “Unidos pelo mundo que queremos”, criada pela Edelman e produzida pela agência BananaBr. A campanha, com identidade visual vibrante, une as torcidas do Caprichoso e Garantido em prol da sustentabilidade. O filme da campanha será veiculado nos canais do Grupo A Crítica e nas redes sociais da Coca-Cola Brasil.

“ESG está no centro de nossa estratégia. Só por meio de uma atuação coletiva, em parceria com organizações aliadas, com comunidade, com nossos clientes, com governos, nos tornarmos uma empresa melhor, fazendo negócios da maneira certa e colaborando para o ‘o mundo que queremos’. Nesta campanha, celebramos como essa união coletiva cria uma onda de impacto potente e positivo”, afirmou Thais Moraes, diretora de Comunicação para Brasil e Cone Sul da The Coca-Cola Company.

Bradesco

Além da Coca-Cola, outra empresa que vem fortalecendo suas relações com a região e o Festival de Parintins é o Bradesco . O banco, patrocinador oficial do evento há 22 anos, anunciou parceria com as cunhãs-porangas Isabelle Nogueira e Marciele Albuquerque Munduruku . Durante o festival, o Bradesco irá promover ações de marca, incluindo experiências imersivas na cultura amazônica e atividades nas redes sociais.

Veja os vídeos publicado nas redes sociais do Bradesco e das influenciadoras:

Durante os três dias de evento, as artistas serão protagonistas de ações de marca do banco. Em uma das ações, a ex- BBB Isabelle atua como anfitriã, conduzindo um grupo de jovens creators em experiências imersivas na cultura amazônica e nos bastidores do festival. Entre os convidados estão influenciadores como @cecilia, @biavasconcelosg, @joaoalmeidac, @claragnds e @eunonordeste, que irão compartilhar suas aventuras com os seguidores nas redes sociais.

Brahma

A Brahma , que também apoia o evento há mais de 20 anos, introduzirá o Troféu Brahma, premiando o vencedor da disputa entre o Boi Garantido (vermelho) e o Boi Caprichoso (azul), que acontece há 57 edições no Bumbódromo, em Parintins (AM), conhecida como “Ilha da Magia”, localizada a 369 km de Manaus. Além disso, a marca realizará várias ações, como vídeos em realidade virtual, distribuição de cerveja e atividades interativas durante o festival.

“Como a cerveja das paixões brasileiras, Brahma apoia há mais de 20 anos o Festival Folclórico de Parintins, um dos maiores patrimônios culturais do Brasil, e queremos fazer de 2024 um ano inesquecível com ações que homenageiam a rica cultura amazônica e o fervor dos torcedores do Boi Bumbá”, diz Maurício Landi, diretor de Marketing de Brahma. “Esta edição do Festival será uma das maiores de todos os tempos”, ressalta.

Reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, o Festival Folclórico de Parintins tem os festejos iniciados na última sexta-feira do mês de junho (hoje), e seguem até o domingo, dia 30. O local da disputa entre as duas agremiações folclóricas, o Bumbódromo, tem capacidade para 35 mil espectadores e recebe, todos os anos, milhares de turistas do Brasil e do mundo. Segundo os órgãos do estado, durante o evento, a população de Parintins, ilha com pouco mais de 115 mil habitantes, chega a receber a mesma quantidade de visitantes durante a realização a cada ano.

Vivo

Para fechar as marcas que estarão presentes no Festival de Parintins, a Vivo renovou seu patrocínio ao evento, destacando a campanha “Paixões do Norte, Orgulho do Brasil”. A marca irá promover ativações interativas, alem de reforçar a infraestrutura de conexão com rede 5G e realizar ações de reciclagem eletrônica, premiando a torcida que arrecadar mais lixo eletrônico com uma escultura do boi vencedor feita de materiais reciclados.

“É um grande orgulho participar novamente dessa celebração tão grandiosa. E poder contribuir, por meio dos conteúdos de cobertura do evento e do próprio patrocínio, para que as paixões do Norte se conectem cada vez mais com todo o Brasil” afirma Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

Com a identidade visual da campanha criada pelos irmãos Curumiz, artistas locais que já trabalharam em projetos no bumbódromo, a Vivo reforçará sua presença de marca para além dos muros da festa. Na praça da Catedral Nossa Senhora do Carmo, durante o dia, terá uma ativação que convida o público a tocar as músicas que fazem parte da tradição dos bois garantido e caprichoso em tambores estilizados. Além disso, as pessoas que passarem pela praça, poderão ser maquiadas nas cores azul e vermelha, e ainda aproveitar o espaço para descanso e recarga da bateria do celular. Como brinde, quem participar das ativações receberá chapéus e chaveiros no formato do ícone da Vivo nas cores de cada boi. No bumbódromo, haverá um camarote especial para os convidados. Já no Porto, será disponibilizado um cenário estilizado para fotos.

