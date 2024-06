Adnews Cresce o uso de influenciadores para campanhas de Festa Junina

Influency.me revela que “Arrume-se comigo” e receitas são eficazes para engajar o público.

No Brasil, a Festa Junina chegou por volta do século XVI com a colonização dos portugueses no país. Ao longo do tempo, elas passaram a receber influências de povos indígenas e afro-brasileiros, elementos como tambor e ritmos específicos foram incorporados à festa, além da culinária que possui comidas típicas como pamonha, canjica, arroz doce, pé de moleque, vinho quente, quentão, bolo de milho, milho cozido e assado na fogueira, maçã do amor, entre outras.

Com tanta diversidade, marcas de diversos nichos encontraram nas Festas Juninas e “Julhinas” a oportunidade ideal para trabalhar com influenciadores. Em 2023, o número de campanhas com influenciadores nesse período cresceu 43%, aponta o levantamento da Influency.me .

“O segmento alimentício pode ter grande vantagem, além do setor de bebidas, decoração e festas, vestuário e acessórios, já que camisa xadrez, chapéu de palha e botas são usados no período. O setor de turismo também tem destaque, porque o Nordeste possui festas populares que atraem pessoas do país inteiro. As regiões Norte e Sul também são pontos turísticos nesse período”, conta o CEO da Influency.me, Rodrigo Azevedo.

Tipos de ação com influenciadores nas Festas Juninas e “Julhinas”

1) “Arrume-se comigo” : essa é uma ótima estratégia para marcas de roupas e acessórios. Utilizar influenciadores que irão para festas e podem compartilhar o momento no qual se preparam (utilizando produtos da marca anunciante) é uma forma de inserir o seu produto de maneira suave, sem apelo agressivo de venda. E geralmente os conteúdos inseridos na rotina do influenciador são mais bem aceitos do que “publis com muita cara comercial”.

2) Preparação de comidas típicas : utilizar influenciadores de gastronomia ou que tenham conteúdos voltados para tutoriais de receitas pode ser uma ótima ação para as marcas de alimentos. Essa também é uma forma interessante de apresentar produtos dentro da rotina do influenciador sem muito apelo comercial, mas mostrando sua marca como a escolhida.

3) Patrocínio de decoração : empresas com foco em decoração de festas podem patrocinar comemorações de influenciadores nesse período, disponibilizando itens de decoração e/ou serviços especializados em festa junina.

4) Seleção de produtos para a data : também é possível selecionar produtos específicos para essa data, aqueles que tendem a ter mais atenção do público e maior venda. As ações podem focar em armazenar produtos já vendidos em embalagens personalizadas, por exemplo.

“É uma tendência de mercado desenvolver ações com influenciadores em datas comemorativas. É importante que as marcas tenham um calendário anual de planejamento para datas especiais e alinhem suas ações com antecedência. Outras datas comemorativas, como o Dia dos Pais (em agosto), tiveram aumento de 76% na quantidade de campanhas com influenciadores criadas em 2023 em relação ao ano anterior”, explica Rodrigo.

Para apoiar as marcas nesse planejamento de ações com influenciadores durante o ano todo, a Influency.me disponibiliza gratuitamente o e-book “Influencer Marketing para Datas Comemorativas”, que pode ser acessado clicando aqui .



