Adnews Arena Centauro completa um ano no Ibirapuera

Espaço no parque paulistano que promove serviços e eventos esportivos registra 260 mil visitantes.

A Arena Centauro , elaborada em parceria com a agência de marketing esportivo e entretenimento Octagon Latam e localizada no Parque Ibirapuera , celebra um ano de operação com a marca de mais de 260 mil visitantes. O espaço foi desenvolvido com o propósito de ser o centro dos amantes de esporte e marcas do ramo, conectando ambos por meio de experiências, serviços e conteúdo. Com três andares e aproximadamente 1km², a Arena Centauro é totalmente dedicada à cultura esportiva, oferecendo serviços gratuitos aos visitantes do Ibirapuera.

Neste primeiro ano de funcionamento, a Arena registrou mais de 44 mil check-ins de participantes na exposição interativa, que apresenta de forma lúdica uma série de fatos e curiosidades sobre o esporte ao longo da história. Além disso, na alameda de serviços, foram realizados 4.074 reparos em bicicletas, skates e patins, e mais de 8 mil empréstimos gratuitos de equipamentos como bolas, raquetes e coletes.

As aulas de yoga, funcional, fitdance, ritmos e outras modalidades já reuniram mais de 2 mil pessoas, reforçando o sucesso de participação do público. O espaço foi palco de 45 eventos e proporcionou mais de 360 horas de aulas e treinos gratuitos.

“Incentivamos a jornada esportiva de milhões de pessoas, das mais diversas formas, englobando aqueles que praticam atividade física, consomem esporte enquanto entretenimento ou vivem esse lifestyle”, disse Gustavo Furtado, Gerente Geral da Centauro.

A Arena Centauro fica próxima à praça do Leão, de fácil acesso pelos portões 3, 4 e 5 do Parque Ibirapuera. O local funciona como um ponto de encontro, apoio, inclusão e inspiração para o público que deseja se engajar cada vez mais no universo do esporte.

*Com informações do MKT Esportivo | Foto de capa: Divulgação/Centauro

