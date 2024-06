Adnews Apple recebe primeiro streaming de games com mais de 1,3 mil jogos retrô

Após ser obrigada a abrir sua loja de aplicativos para streamings de jogos de rivais, devido a chegada da Lei dos Mercados Digitais (DMA), criada para aumentar a concorrência e evitar as práticas hostis ao consumidor, o iPhone recebe sua primeira plataforma oficial de games. Segundo informações do Cult of Mac, o Antstream Arcade chega à App Store nesta quinta-feira (27), disponibilizando mais de 1,3 mil jogos retrô de consoles como Atari, Commodore 64, DOS, arcade e PS1.

O Antstream Arcade será disponibilizado por um plano mensal de US$ 4 ou anual de US$ 30, informações sobre a disponibilidade em outros mercados, como o Brasil, não foram divulgadas. Vale lembrar que a novidade já era esperada, levando em conta que no início deste ano a Apple disse que começaria a permitir que os desenvolvedores enviassem aplicativos únicos que transmitissem bibliotecas inteiras de jogos, algo a que ela havia resistido anteriormente, após conflitos com empresas como Epic Games e Microsoft.

Inclusive, a Epic Games processou a Apple, em março deste ano, sob a acusação da empresa dificultar o acesso dos rivais a sua loja de apps, a App Store. O conflito, na verdade, se arrasta desde 2020, quando a empresa acusou a gigante da tecnologia de exigir comissões de até 30% dos desenvolvedores pelas compras de apps, taxa considerada abusiva e que violava a lei antitruste. Mais tarde, Meta, Microsoft, X e Match se uniram ao processo.

Em notícia mais recente sobre o caso, a Apple pediu ao tribunal que rejeitasse o caso da Epic, acusando a rival de tentar gerenciar as operações comerciais da Apple de uma forma que aumentaria a lucratividade da Epic. A desenvolvedora quer lançar sua própria plataforma de jogos dentro da App Store.

O novo capítulo veio depois da dona do Fortnite entrar com pedido a um juiz da Califórnia que considerasse punir a Apple por desrespeito ao que seriam violações de uma liminar de 2021 relacionada às práticas da App Store da empresa.

*Com informações do Olhar Digital.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn .

#ADDSomethingNew #ADNewsOficial #ADGroupBR

The post Apple recebe primeiro streaming de games com mais de 1,3 mil jogos retrô appeared first on ADNEWS .