Primor e Universal Music celebram cultura do norte e nordeste

Marca de margarina da Seara exalta a cultura e força feminina com Gaby Amarantos e Lucy Alves

Em um cenário onde a música brasileira é palco de uma diversidade de vozes autênticas e narrativas regionais, Primor, marca de margarina da Seara , se une à Universal Music para exaltar a força das mulheres do Norte e Nordeste. Por meio de uma collab inédita, a Primor e a Universal levam para o estúdio as cantoras Gaby Amarantos e Lucy Alves para gravar ‘Tudo que eu faço é com Primor’, uma música que promete ecoar a essência vibrante e a riqueza cultural dessas regiões singulares do Brasil.

O projeto faz parte de um novo momento da Primor que, ao completar 64 anos de existência, está estreitando cada vez mais sua relevância junto às consumidoras destas regiões.

“Primor é o sabor que conta histórias por estar na mesa do brasileiro de forma tão significativa há tantos anos. É um produto que há gerações entrega sabor e emoção. Estamos presentes no dia a dia de milhões de famílias do Norte e Nordeste. Por isso, nos unimos às vozes potentes destas duas artistas para homenagear as mulheres, o que resultou em um projeto especial e inédito”, explica Camille Lau, diretora de Marketing de Seara.

As artistas demonstraram grande felicidade ao vivenciarem essa experiência primorosa.

“Eu tenho tudo a ver com essa música, e essa música comigo. Eu, como mulher preta nordestina estou muito feliz de estar aqui e acredito que estou representando muitas. Eu tô aqui porque minha trajetória importa e me identifico com cada sabor dessa canção”, conta Lucy Alves.

Gaby Amarantos, por sua vez, também falou sobre a representatividade que sentiu com a música.

“Além de falar dos sabores da minha terra, eu sinto que o Norte e o Nordeste são duas regiões coirmãs; a gente tem muita conexão. E me sinto feliz por ter duas mulheres maravilhosas trazendo esse protagonismo e a força da mulher para falar do sabor, de tudo que a gente gosta, e falar com amor”, concluiu a cantora paraense.

Combinando suas origens e influências musicais únicas, as cantoras trazem uma mistura cativante de ritmos como o carimbó e o forró. A composição ‘Tudo que eu faço é com Primor’ representa essas mulheres que inspiram, são primorosas e levam alegria por onde passam. A canção foi criada por duas nordestinas arretadas, uma de Alagoas e a outra do Ceará. Mazé Cavalcante e Zélia Santti têm na bagagem hits de sucesso, cantados por Simone e Simaria, Solange Almeida, Joelma, João Gomes, Mastruz com Leite, entre outros.

Em um arranjo que funde elementos do tradicional com o contemporâneo, a música oferece uma jornada sonora guiada pela harmonia das vozes de Lucy Alves e Gaby Amarantos. A letra explora temas de identidade, pertencimento e superação, enquanto os ritmos envolventes transportam os ouvintes para as vibrantes cidades das regiões do Norte e Nordeste.

“A música é uma forma de contar histórias”, diz a compositora Mazé Cavalcante. “E esta é a nossa história. Queremos que as pessoas se sintam conectadas não apenas à música, mas também à riqueza cultural e humana que a nossa região tem a oferecer”, completa Zélia Santti.

O projeto é um verdadeiro manifesto cultural, um tributo musical apaixonado à força, resiliência e beleza das mulheres. Destaca suas tradições, desafios e triunfos.

“Com leveza e musicalidade, a composição promete enaltecer essas mulheres e lançar um olhar para as duas regiões do país. Estamos extremamente honrados por participar deste projeto e unir estas vozes em uma canção tão marcante que enaltece a mulher brasileira”, conta Claudio Vargas, VP e diretor comercial da Universal Music Brasil.

É hora de renovar a playlist. O single ‘Tudo que eu faço é com Primor’ já está disponível nas principais plataformas digitais. Para ouvir, acesse aqui ou confira o vídeo abaixo:

Campanha

Mantendo a chama que impulsiona a vida, Primor, marca de margarina da Seara, se reinventa e apresenta sua nova fase durante o São João, uma das épocas mais importantes para o Nordeste e o Norte. Em junho, os sons e sabores dessas regiões transformam-se em um espetáculo vibrante de cultura e tradição.

A marca, presente no cotidiano de milhares de famílias nordestinas e nortistas, lança uma nova embalagem com design mais moderno e alinhado a nova identidade visual, parte da estratégia do novo posicionamento da marca faz homenagem às mulheres dessas regiões. Como ponto de partida, a marca que já lança nova campanha na TV em todo o Nordeste, e Belém, além das plataformas digitais terá como protagonistas Lucy Alves e Gaby Amarantos, trazendo um olhar para mulheres fortes que inspiram as histórias de outras mulheres. O novo posicionamento apresenta o poder das conexões. O encontro de duas mulheres fortes, da musicalidade do forró e carimbó e uma grande imersão pelos sabores do Nordeste com o Norte. Uma verdadeira homenagem às mulheres que lideram famílias, comunidades e negócios dessas regiões gastronomicamente e culturalmente tão impactantes para o país.

Além disso, a Primor patrocina mais uma vez o São João de Campina Grande, e estará presente em Caruaru, no festival Comidas Gigantes patrocinando o tradicional Bolo de Rolo e Pé de Moleque. A marca também ativará os pontos de venda das principais cidades com festejos juninos do Nordeste. Com 64 anos, a Primor estreita cada vez mais sua relevância junto às consumidoras destas regiões, e impulsiona a força feminina através das artistas Gaby Amarantos e Lucy Alves. Depois de lançar a música, a marca disponibiliza clipe e nova campanha que reforça a potência, beleza e diversas habilidades das mulheres.

“Posicionar uma marca com olhar para essas mulheres é inspirar uma rede e falar de um novo momento, onde somos as donas da nossa trajetória. Por isso, Primor é o sabor que conta histórias na mesa, nas receitas, nas casas dos brasileiros, na vida das famílias e nos negócios de pequenas empreendedoras do Norte e Nordeste. É um produto que há gerações entrega sabor e emoção”, conta Camille Lau, diretora de Marketing de Seara.

A nova campanha da marca se conecta de forma genuína com o público. Mostra que conhece as receitas e a importância da Margarina Primor na construção dos pratos tradicionais do Norte e do Nordeste. A campanha faz uma lista de tudo que os consumidores amam e não deixam faltar no dia a dia das suas casas como maxixada, maniçoba, galinhada, pato no tucupi, baião de dois, carne de sol, cuscuz e vatapá. Lucy e Gaby, com suas vozes, celebram esses sabores, representando de forma primorosa a Primor, feita para passar, refogar, fritar e incorporar nas receitas tradicionais, especialmente no São João.

“Da cozinha à mesa. Do Pará à Bahia. Essa campanha une duas paixões (música e gastronomia) num grande passeio pelos sabores únicos e primorosos do Norte e Nordeste. Uma campanha que além de apresentar o novo visual de Primor, busca reforçar ainda mais os vínculos afetivos que a marca construiu ao longo da sua história”, conta Eduardo Breckenfeld, CSO da Ampla.

Presença marcante em Campina Grande

A Festa de São João envolve comunidades inteiras, destacando a riqueza das tradições regionais e o calor humano junino. Primor é uma das marcas patrocinadoras do Maior São João do Mundo, em Campina Grande com expectativa de 70 mil pessoas/dia. A marca levará ao Parque do Povo diversas ações de interação na área do Açude, área dedicada a famílias e inaugurada nessa edição do evento.

As atrações são: uma Roda Gigante Primorosa com 14m de altura, a Vila Primor, ambiente decorado com ícones da marca e cheia de espaços instagramáveis para interação com o público e um estúdio multimídia que poderá ser utilizado pelos produtores de conteúdo para dar visibilidade a histórias autênticas de artistas e convidados da marca, além de retratar histórias verdadeiras as famílias e mulheres nordestinas.

Além disso, a Primor estará presente em outras ativações com presença de marca com: blimps espaçhados na cidade, ações no camarote, vídeos nos telões do festival, bandeirolas na Pirâmide Central, ativação no Coreto, patrocínio da Ilha de Forró do Bezerra, entre outros.

E mais, para fazer todo mundo dançar, contará com uma Quadrilha Itinerante formado por um trupe de artistas: perna de pau, sanfoneiros, padre, noivos e vários casais convidando o público a dançar, interagir com a marca e experimentar cada oportunidade de viver o São João. A ideia da Primor em 2024 é transformar Campina Grande numa festa verdadeiramente primorosa, marca presente em diversos pontos de contato do festival criando momentos de marca únicos e inesquecíveis para famílias e público que passam durante os 30 dias de festival.

Comidas Gigantes em Caruaru

As comidas típicas são um capítulo à parte nas festas juninas do Nordeste. Os sabores primorosos do mês de junto deixam as mesas fartas e aquecem os corações dos nordestinos neste período. Primor estará presente no São João Caruaruense com o apoio ao Maior Bolo de Rolo do Mundo e o Maior Pé de Moleque do Mundo. O festival de Comidas Gigantes, realizado há mais de 20 anos, é parte essencial do São João da cidade. Primor, mais uma vez, será a margarina oficial das manifestações gastronômicas, destacando-se no Maior Pé de Moleque do Mundo, da dona Maria, e no Bolo de Rolo Gigante, da dona Alda. Esses pratos, apresentados durante o circuito, ganham ainda mais sabor e textura com Primor.

