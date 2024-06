Adnews Lenovo assume naming rights do GP São Paulo de Fórmula 1 em 2024

A Lenovo é a nova dona dos naming rights do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 em 2024. A mudança já está oficializada no site da prova. A multinacional chinesa assume o lugar ocupado pela Rolex, que foi a dona da propriedade em 2023. Já de 2017 a 2022, o mesmo patrocínio foi da Heineken, que deteve o nome da etapa brasileira da principal categoria do automobilismo mundial.

Desta maneira, a Lenovo terá o nome da prova no Autódromo de Interlagos pela primeira vez. Em 2024, o GP de São Paulo terá treinos entre 1 e 2 de novembro, com uma corrida sprint no dia 2. A prova principal será no domingo (3).Vale lembrar que a Lenovo já teve os naming rights (e o seu tradicional troféu tecnológico) do Grande Prêmio da China neste ano, país sede da empresa.

Por uma natural mudança de estratégia das marcas entre as temporadas, acaba sendo comum esta “rotatividade” nos naming rights das provas. Na atual temporada, apenas as etapas de Mônaco, Hungria e México não possuem acordos de nomeação.

Confira a lista de provas e respectivas marcas patrocinadoras no calendário 2024 da Fórmula 1:

Bahrein: Gulf Air

Arábia Saudita: Grupo STC

Austrália: Rolex

Japão: MSC Cruzeiros

China: Lenovo

Miami: Crypto.com

Emília-Romagna: MSC Cruzeiros

Canadá: AWS

Espanha: Aramco

Áustria: Qatar Airways

Inglaterra: Qatar Airways

Bélgica: Rolex

Holanda: Heineken

Itália: Pirelli

Azerbaijão: Qatar Airways

Singapura: Singapore Airlines

Estados Unidos: Pirelli

São Paulo: Lenovo

Las Vegas: Heineken Silver

Catar: Qatar Airways

Abu Dhabi: Etihad Airways



*Com informações do MKT Esportivo

