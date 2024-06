Adnews Heineken 0.0 promove estilo de vida saudável no Parque Villa-Lobos

Neste sábado, marca oferece atividades esportivas e entretenimento no Heineken 0.0 Station.

A cerveja sem álcool está ganhando destaque como uma escolha popular entre os entusiastas de esportes, seja durante atividades ao ar livre ou para quem busca relaxar após o exercício. Esse tipo de bebida tem sido uma opção popular entre aqueles que desejam desfrutar do sabor e da experiência social da cerveja. De olho neste novo movimento, a Heineken 0.0, versão zero álcool da cerveja premium mais vendida no país, desenvolveu uma experiência inédita no Parque Villa-Lobos, localizado na cidade de São Paulo, voltado à socialização, ao esporte e entretenimento.

A inauguração do Heineken 0.0 Station acontecerá no próximo sábado, dia 29 de junho, com a corrida especial “Heineken 0.0 Run”, em parceria com a On, para convidados e atletas parceiros das marcas, com percursos de 5 e 10 km. A iniciativa terá a presença da On, empresa suíça que está se tornando referência no esporte no Brasil com produtos de alta performance e da RunFun, empresa especializada em treinamentos de corrida.

A estrutura terá experiências exclusivas como a Custom Station, área onde o artista e designer brasileiro Renato Gave irá personalizar brindes para os corredores. O espaço, com vagas limitadas, permitirá que os participantes escolham personalizar diversos itens. Além disso, a marca traz a Heineken 0.0 VR BIKE, experiência que combina ciclismo com a tecnologia dos óculos de realidade virtual (VR). Os participantes poderão pedalar em uma bicicleta estacionária enquanto usam os óculos VR para percorrer um trajeto virtual que transcende os limites do parque.

Ainda para a inauguração, a corrida terá uma sessão de aquecimento para preparar os participantes. Após a chegada, a marca oferecerá no Heineken 0.0 Station um brunch com a DJ Vivian Marques, entre outros convidados, como uma celebração exclusiva para marcar a inauguração do espaço, além de produtos do grupo Heineken como Clash’D, FYS e a estrela do evento, a Heineken 0.0, disponíveis na arena. Para manter a hidratação, o percurso da corrida contará com pontos de distribuição de água.

A Heineken 0.0 busca viabilizar momentos de socialização e ampliar opções de consumo através de um estilo de vida mais consciente e saudável, junto de um produto de altíssima qualidade, trazendo o sabor inconfundível da tradicional Heineken. Para manter essa conexão com o público e seguir acrescentando nestas oportunidades por meio de vivências e promover o entretenimento e a socialização além do esporte, durante os próximos dois meses, a Heineken Station 0.0 seguirá ativa aos sábados e domingos com experiências exclusivas.

O espaço será aberto ao público visitante do parque e contará com programação especial até setembro, quando a estrutura encerra seu funcionamento. Terão grandes treinos com dicas para corridas, treinos de bicicleta, alongamentos, encontros de dança e muito mais, além de DJs para agitar o público durante a programação, que será revelada em breve.

“Acreditamos muito que a cerveja sem álcool vai muito além das ocasiões de consumo mais funcionais e que tem um papel fundamental de conectar a socialização com um estilo de vida ativo e saudável. O Heineken 0.0 Station chancela isso quando trazemos espaço com a expectativa de desmistificar que cultura e socialização só estão presentes em ambientes com álcool. Trouxemos, através da vertente dos esportes, a ideia de que a cerveja pode estar presente na vida de quem busca um estilo de vida equilibrado entre a socialização e o bem estar”, explica Fabrizio D’Angelo, gerente de Marketing da Heineken 0.0 no Brasil.

*Foto de capa: Divulgação/Grupo HEINEKEN

