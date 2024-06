Adnews Favela Holding anuncia o selo musical ‘F Records’ em parceria com a Sony Music Publishing

A Favela Holding, maior grupo de empresas de favelas do país, anuncia o lançamento da vigésima oitava empresa, o selo musical ‘F Records’ em parceria com a Sony Music Publishing. O lançamento oficial do selo ocorreu na sede da CUFA, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, quando Celso Athayde, CEO da Favela Holding e Aloysio Reis, Managing Director da Sony Music editora, assinaram publicamente o contrato que representa a parceria.

“Acreditamos no potencial transformador da música e estamos orgulhosos de fazer parte deste projeto inovador que une talento e impacto social,” afirma Aloysio Reis, Managing Director da Sony Music editora.

O objetivo dessa iniciativa é revelar e promover novos talentos musicais provenientes das favelas de todo o país, oferecendo uma plataforma para que suas vozes sejam ouvidas e valorizadas. A cerimônia foi simbólica e contou com a presença membros da CUFA da região, gestores da Sony e artistas da própria favela como testemunhas do ato.

“Estamos muito entusiasmados com essa colaboração com a Sony Music. O selo F Records é mais uma ferramenta poderosa para mostrar ao mundo o talento incrível que existe nas favelas. Nossa missão é criar oportunidades e caminhos para que esses artistas possam brilhar e alcançar novos horizontes”, diz Celso Athayde, fundador da Favela Holding e do F- Records.

