Em apoio à comunidade LGBTQIAPN , NIVEA lança edição limitada do Orgulho NIVEA Creme

A NIVEA , número 1 em cuidados com a pele no mundo, lança a edição limitada do ‘Orgulho de NIVEA Creme’, desenvolvida globalmente com as novas cores da bandeira LGBTQIAPN+, associadas à bandeira do orgulho trans e de representatividade racial.

Mais uma vez, a marca se une à TODXS , organização do terceiro setor que promove a inclusão de pessoas LGBTQIAPN+ na sociedade com iniciativas de formação de lideranças, pesquisa, conscientização e segurança, para apoiar o ‘Fundo TODXS’, programa que busca acelerar iniciativas empreendedoras de pessoas trans e travestis em todo o Brasil, com doação de 100% dos lucros da venda da latinha Orgulho revertidos para a associação.

Em 2024, NIVEA e TODXS apoiarão dois projetos específicos: o primeiro é o Impacto, que faz parte da trilha de propostas de empreendedorismo para jovens LGBTQIAPN+ de todo o Brasil. Este programa inclui uma fase de incubação de planos de negócios, onde, durante três meses, os empreendedores selecionados terão encontros semanais com o time da TODXS e profissionais do mercado que atuam em diversas áreas para compartilhar insights sobre cinco eixos temáticos: problema, cliente, finanças, planejamento e divulgação. Nesta edição, cada um dos 20 projetos selecionados poderá receber até R$ 5 mil ao cumprir com todas as atividades propostas.

Já o segundo projeto é o Emprega Tech, um programa de empregabilidade que se concentra na formação básica em user experience (UX) e desenvolvimento de software. A iniciativa é direcionada ao público LGBTQIAPN+, com um recorte exclusivo racial e com pelo menos 25% das vagas destinadas às pessoas trans. O Emprega Tech busca aumentar as oportunidades de emprego para indivíduos da comunidade LGBTQIAPN+ ao fornecer treinamento e habilidades em áreas de alta demanda no mercado de tecnologia.

‘’Acreditamos firmemente que as empresas têm um papel crucial na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Por isso, investir socialmente é mais do que uma responsabilidade corporativa, é um compromisso com o futuro sustentável de nossas comunidades. Com a doação dos lucros da latinha Orgulho para os projetos da TODXS, reafirmamos nosso compromisso com a inclusão e o respeito à diversidade, transformando nosso propósito em ação concreta”, disse Ligia Annunziato, head de Diversidade, Equidade e Inclusão da Beiersdorf, casa de NIVEA e Eucerin.

A famosa latinha de NIVEA Creme já está disponível nos pontos de venda de todo o Brasil, como supermercados, farmácias, perfumarias e e-commerce com as cores do arco-íris para marcar o apoio ao mês do Orgulho LGBTQIAPN+. Ao adquirirem o produto da edição especial, pessoas consumidoras sabem que estarão contribuindo para o fortalecimento da agenda de propósito da marca, da TODXS e dos empreendimentos das pessoas trans e travestis participantes da campanha.

O compromisso contínuo da Beiersdorf

Esse é o quarto ano da jornada de propósito ‘Cuidado Além da Pele’ da companhia, por meio de parceria com sete organizações e 12 projetos com foco em pessoas negras, idosos, pessoas LGBTQIA+ e meninas negras. Para 2024, o olhar voltado para pessoas negras e LGBTQIA+, com projetos que irão atuar nos pilares de empreendedorismo, empregabilidade e infância, beneficiará cerca de 72 mil pessoas.

O apoio da NIVEA à comunidade LGBTQIA+ acontece de dentro para fora: internamente o trabalho de DE&I é feito em conjunto com o grupo de afinidade Toque Colorido, que promove talks, encontros e sessões de letramento interno. A companhia também conta com uma Cartilha de Diversidade, Equidade & Inclusão, um material rico para orientar todos os times sobre questões de raça, equidade de gênero, pessoas com deficiência e comunidade LGBTQIA+.

Da porta para fora, a NIVEA integra o Fórum de Empresas e Direitos LGBTIA+ ao lado de outras 150 empresas signatárias dos dez compromissos que visam orientar práticas corporativas para promover ambiente respeitoso, seguro e saudável para as pessoas da comunidade e sensibilizar e educar para o respeito aos seus direitos. Além disso, a NIVEA viabilizou a abertura da primeira sede da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT), em São Paulo, com apoio ao Curso Empodere-se de capacitação da sociedade civil com foco em pessoas LGBTQIA+, instituições e defensores dos Direitos Humanos.

Em 2024, pelo terceiro ano, a companhia apoiou a realização do Transbaile, a primeira premiação transexual do Brasil que tem como objetivo prestigiar nomes trans e travestis que se destacam na luta pela visibilidade trans na mídia brasileira, organizado pelas influenciadoras Giovanna Heliodoro e Bielo Pereira. Além do patrocínio, NIVEA proporcionou durante o evento uma experiência com a sua icônica latinha de NIVEA Creme na edição limitada do Orgulho, afinal o espaço é de suma importância para a construção de networking entre marcas e personalidades da comunidade, possibilitando novas oportunidades de negócios e conexões.

Brasil é o 3º país do mundo que mais se interessa pelo Mês do O rgulho LGBTQIAPN+

A Taboola, líder global em recomendações de conteúdo na open web, divulgadados que demonstram o forte engajamento com o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+ em todo o mundo. O Brasil se destaca como o terceiro país com maior audiência interessada na celebração, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido, com 388 mil visualizações de páginas relacionadas ao Pride Month nos últimos 90 dias. Número de visualizaçõ e s de página global: E UA: 2,4 milhõ e s de visualizaçõ e s de páginas

Reino Unido: 588 mil de visualizaçõ e s de páginas

Índia: 245 mil de visualizaçõ e s de páginas

Itália: 127 mil de visualizaçõ e s de páginas Já sobre as marcas que mais se destacaram e que tiveram um crescimento significativo de audiência e m suas campanhas relacionadas ao Mês do O rgulho LGBTQIAPN+ e m 2023, foram: Madewell: 144% de aumento

Vans: 131% de aumento

The North Face: 87% de aumento Programas Pró-LGBTQIAPN+ mais populares para streaming: E urovision: com 1,1 milhã o de visualizaçõ e s, o E urovision se destacou como o programa com maior número de visualizaçõ e s de páginas.

RuPaul’s Drag Race: o reality show conquistou 212 mil visualizaçõ e s de páginas.

Hacks: a comédia aclamada pela crítica atraiu 186 mil visualizaçõ e s de páginas.

