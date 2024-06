Adnews E-commerce supera varejo físico no Dia dos Namorados e cresce 15,5% em relação a 2023

Dados de mercado apontam crescimento nas vendas no varejo físico e no e-commerce, no Dia dos Namorados. Conforme informações do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), que analisou o período entre 6 e 12 de junho, houve um aumento de 15,5% no comércio eletrônico em relação ao ano passado. Já as lojas presenciais alcançaram a marca positiva de 4,1%.

A previsão é que mais dados de crescimento surjam nos próximos meses, conforme apontado pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), que desde 2018 acompanha a progressão de faturamento da data e deve fechar 2024 com mais de R$ 7,04 bilhões em receita bruta.

“Conforme sinalizado em pesquisas, o Dia dos Namorados trouxe um saldo positivo para o e-commerce e abre as portas para as próximas grandes datas do varejo, como Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday e Natal. Por isso, é importante que os varejistas invistam em estratégias eficazes para chamar a atenção dos seus consumidores. Uma das abordagens que recomendamos é o retail media, que possibilita a criação de anúncios personalizados dentro das páginas de comércio eletrônico, com o intuito de sugerir produtos que possam interessar ao consumidor e, ao mesmo tempo, gerar uma receita adicional à marca”, explica Eduardo Esparza, VP General Manager da Tenerity na Iberia e no Brasil, companhia líder internacional de engajamento que aumenta o valor do relacionamento entre as empresas e seus consumidores.

Benefícios em alta

Dados apurados pela ABEMF (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização), em 2023, mostram que 80% dos clientes preferem fazer suas compras em lojas que ofertem algum tipo de benefício. Esta porcentagem representa um crescimento de 18% em relação ao ano anterior e mostra uma mudança de comportamento dos consumidores, principalmente no comércio eletrônico.

“Os programas de benefícios são uma oportunidade de deixar os consumidores mais próximos da marca, com maior estímulo à compra e ao retorno para novas operações. A ideia é que os clientes permaneçam não apenas por uma promoção, mas pela percepção de que comprar em determinada loja é sempre uma vantagem. A pesquisa só confirma que esta preferência está cada vez mais consolidada”, explica Esparza, que também está à frente do programa de benefícios ‘Compra e Volta’ no Brasil.

Anúncios entre marketplaces

Os dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) também apontaram os segmentos que mais se destacaram neste período do Dia dos Namorados: óticas e joalherias (+19,1%); móveis, eletrodomésticos e departamentos (+12,3%); cosméticos e higiene Pessoal (+9,6%); turismo e transporte (+6,5%); supermercados e Hipermercados (+5,0%) e Varejo Alimentício Especializado (+4,3%). Sobre estas informações, o VP General Manager da Tenerity destaca a importância de gerar campanhas inteligentes, direcionadas e relacionadas entre os produtos mais demandados pelos consumidores.

“Com as informações sobre produtos mais desejados em cada época, é possível anunciar itens com foco no cliente. Isso aumenta o engajamento do consumidor na busca por ofertas e, ao mesmo tempo, gera renda extra para os varejistas. Para que isso funcione, é importante que os líderes do mercado se planejem quanto antes”, finaliza Esparza.

