Adnews Samsung apresenta linha Bespoke AI Laundry com emoções de Divertida Mente 2

Lidar com roupa suja pode ser exaustivo, pense em separar por cores, por roupas de adultos e crianças, ler e interpretar etiquetas de cuidados e escolher diferentes detergentes e amaciantes, e é por isso que muitas vezes isso pode causar frustração para muitos de nós.

Em uma nova campanha, a Samsung ilustra como a linha Bespoke AI Laundry, composta pela Lavadora Samsung Bespoke AI Laundry WF19B, com 19 kg de capacidade, e a Secadora Heatpump Samsung Bespoke AI Laundry DV20B, com capacidade de 20kg, elimina a frustração de uma tarefa doméstica diária. O vídeo foi produzido em parceria com a Disney e a Pixar e apresenta personagens de ‘Divertida Mente 2’, que já está em cartaz nos cinemas e mostra novas emoções, incluindo Ansiedade, Timidez, Tédio e Inveja, enquanto a personagem principal Riley faz 13 anos e enfrenta seu próximo conjunto de desafios.

A peça mostra uma visão fascinante da montanha-russa emocional da qual as pessoas podem escapar se escolherem os produtos da linha Bespoke AI Laundry da Samsung com funções como o AI EcoBubble.

“A parceria com a Disney e a Pixar em ‘Divertida Mente 2’ foi revigorante porque conseguimos criar novas formas de contar histórias. Continuaremos a oferecer aos consumidores os benefícios da Bespoke AI Laundry que ajudam a cuidar de suas várias emoções”, disse Jinny Jung, vice-presidente da Samsung Electronics.

Os produtos Bespoke AI Laundry revolucionam a experiência de lavanderia ao combinar as funções de lavadora e secadora em máquinas que podem ser empilhadas para oferecer estilo e inovação.

A função AI EcoBubble torna a lavanderia mais eficiente ao facilitar em 40 vezes a penetração do sabão no tecido e promover uma lavagem mais eficaz mesmo com água fria e reduzindo o consumo de energia em até 70%3. Enquanto isso, o recurso AI Wash utiliza cinco sensores avançados para aprimorar o desempenho da lavagem e minimizar o desperdício, pois detecta o peso e a maciez do tecido em cada carga e monitora através de inteligência artificial o nível de sujeira presente na água.

Os usuários ainda podem acompanhar, por meio do app ‘SmartThings’, informações dos produtos da linha Bespoke AI Laundry, bem como de outros eletrodomésticos conectados ao ecossistema. Confira o vídeo da campanha.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn .

#ADDSomethingNew #ADNewsOficial #ADGroupBR

The post Samsung apresenta linha Bespoke AI Laundry com emoções de Divertida Mente 2 appeared first on ADNEWS .