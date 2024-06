Adnews Pepsi apresenta lata tecnológica para influenciadores no Cannes Lions

Com a participação de mercado em queda, marca busca se conectar com fãs através de suas paixões.

A Pepsi apresentou uma nova lata tecnológica durante o Festival Internacional de Criatividade do Cannes Lions , realizado de 17 a 21 de junho na França. Diferente das latas tradicionais que oferecem a clássica bebida da marca, A Pepsi Smart Can é uma lata de aproximadamente 473 mls, equipada com uma tela digital, sensores de movimento e tecnologia de som avançada, transformando a Pepsi em um “CANvas” (trocadilho com a palavra “can”, do inglês, “lata”, e canvas) para autoexpressão.

Confira o visual da lata abaixo:

Atualmente, a Pepsi Smart Can está disponível apenas para usuários iniciais, como criadores de conteúdo e influenciadores nos setores de esportes, jogos e música. A marca pretende usar a novidade para promover as paixões de seus fãs, explorando os potenciais criativos que possam produzir conteúdo exclusivo e de alta definição. A lata também oferece ativos exclusivos, como códigos de acesso e experiências especiais.

“Esta inovação mostra como o design e o marketing podem colaborar para desbloquear novas oportunidades significativas de marca e dar vida à nossa nova identidade visual e mensagens em um cenário digital em constante mudança”, declarou Mauro Porcini, vice-presidente sênior e diretor de design da PepsiCo, em uma conversa com a Fast Company.

Uma luz no fim do túnel?

A nova lata da Pepsi chega em meio a um momento crítico na empresa. Apesar de ter revelado sua nova marca no ano passado, modernizando a versão retrô de seu logotipo, isso não ajudou ela aumentar sua participação no mercado. Em maio deste ano, o Beverage Digest informou que a Pepsi foi superada pelo Dr. Pepper, caindo para a terceira posição entre os refrigerantes carbonatados, atrás da Coca-Cola .

A Pepsi tem se posicionado como uma alternativa ousada à sua maior rival, utilizando promoções como o “Pepsi Challenge” e campanhas publicitárias com estrelas como Cindy Crawford, Michael Jackson, Britney Spears, Doja Cat e Cardi B. No entanto, dados recentes mostram uma queda na participação de mercado da Pepsi de 9,26% há 10 anos para cerca de 8%, enquanto a Coca-Cola aumentou sua liderança de 18,53% em 2014 para 19,18% atualmente.

“Vamos continuar a experimentar corajosamente as mais recentes ferramentas e tecnologias que fornecem uma personalização mais forte em escala enquanto conectam pessoas com pontos de paixão como esportes, música e jogos”, afirmou Mark Kirkham, diretor de Marketing da PepsiCo International Beverages.

A Pepsi espera que a inovação tecnológica da Smart Can ajude a marca a recuperar sua posição no mercado, utilizando tecnologia de ponta para criar conexões mais profundas e personalizadas com seus consumidores.

*Com informações da Fast Company / Foto de capa: Divulgação/Pepsi

