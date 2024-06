Adnews Endrick anuncia integração da ESPN ao Disney

O jovem atacante da seleção brasileira Endrick anunciou em suas redes sociais, no dia 20, que tinha uma notícia que iria “mexer com o mundo do esporte”. Em uma ação publicitária simulando uma coletiva de imprensa, ele cumpriu a promessa e revelou que, a partir de hoje (26) a ESPN estará disponível no Disney+ .

Confira o vídeo abaixo:

A negociação estratégica foi conduzida pela Wolff Sports & Marketing em colaboração com a Roc Nation Sports, agências responsáveis pela gestão de contratos de patrocínio e imagem do jogador. Essa parceria busca ampliar o alcance e a comodidade para os aficionados por esportes.

“A Disney está nas memórias e nos sonhos de todos. Quem nunca se imaginou sendo um dos seus heróis? Foi emocionante para mim e toda minha família receber esse convite”, comentou Endrick, entusiasmado.

A decisão estratégica da Disney de unificar suas plataformas de streaming no Brasil busca oferecer uma experiência integrada aos assinantes, facilitando o acesso a todo o conteúdo da empresa. Essa iniciativa, além de reforçar a presença da Disney no mercado de streaming brasileiro, fortalece sua conexão emocional com os consumidores locais.

Com essa integração, todo o conteúdo do Star+, incluindo a ESPN, estará incluso no Disney+. Isso significa que os assinantes podem desfrutar de uma ampla variedade de séries e filmes, incluindo produções da Pixar , Marvel , Star Wars , National Geographic, ESPN e Star, incluindo títulos da Searchlight, 20th Century Studios, FX, e produções originais da América Latina, em um único lugar.

Por conta da maior diversidade de conteúdo da plataforma após a integração, os controles parentais foram aprimorados, permitindo que os assinantes configurem perfis protegidos por um PIN e estabeleçam limites de acesso com base na classificação de conteúdo. Isso garante uma experiência adequada para toda a família, com perfis infantis, conhecidos como “Modo Junior”, que oferecem uma interface simplificada e conteúdo apropriado para todas as idades, incluindo uma saída protegida para evitar acessos não autorizados.

Por fim, o streaming oferece três planos de assinatura: Premium, Padrão e Padrão com Anúncios, proporcionando flexibilidade aos assinantes para escolher uma opção que melhor atenda às suas preferências e necessidades de consumo de conteúdo.

*Com informações do MKT Espotivo / Foto de capa: Divulgação/Disney+

