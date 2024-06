Adnews Digitalks Expo e Bossa Summit se unem e formam megaevento de negócios e inovação

Para formar um dos maiores encontros de Inovação e Tecnologia, o Digitalks Expo , principal evento sobre negócios do universo digital, e o Bossa Summit, evento focado em gerar novos investimentos em startups brasileiras, se unem em um só evento. As duas marcas são responsáveis por reunir os maiores líderes e executivos nos seus setores e juntos criam um ambiente de negócios promissor para a conexão de investidores, startups, profissionais de Marketing, Tecnologia e Negócios.

O Digitalks Expo e o Bossa Summit reunirão mais de 10 mil pessoas nos dias 25 e 26 de setembro, em São Paulo (SP). Serão mais de 200 horas de conteúdo, além de pitches, rodadas de negócios, workshops, mentorias e espaços para networking.

“Para a edição de estreia da parceria entre Digitalks Expo e Bossa Summit, a nossa expectativa é reunir um grande público qualificado, gerar negócios e compartilhar o melhor conteúdo para os setores de tecnologia, investimentos, comunicação e inovação”, conta Flavio Horta, CEO do Digitalks, sobre o esperado da próxima edição do evento.

Dois eventos consolidados no mercado

O Digitalks tem uma trajetória consolidada de 15 anos de atuação no mercado brasileiro. Durante esse período, organizou centenas de eventos em todo o país, incluindo todas as 27 capitais. Além de eventos internacionais, como o Digitalks Lisboa e missões para Silicon Valley e Israel, polos de empreendedorismo e inovação. Com mais de 1500 expositores, 7 mil palestrantes e a participação de dois milhões de executivos e profissionais, a empresa se consolidou como uma das principais referências em eventos de marketing e tecnologia digital no Brasil e no mundo.

Nas últimas edições do Digitalks Expo, o evento levou nomes como Sir Martin Sorrell, Henrique Meirelles, Tânia Cosentino (presidente da Microsoft), Fábio Coelho (presidente do Google Brasil), Abílio Diniz, Carlos Alberto Sardenberg, Martha Gabriel e Ana Paula Padrão.

A Bossa Invest, venture capital mais ativa da América Latina, anuncia a terceira edição do Bossa Summit, evento dedicado ao investimento em startups e inovação, que será o ponto de encontro das startups, corporações, VC’s e investidores neste Digitalks Expo.

O Bossa Summit se juntará ao Digitalks durante os dois dias com mais de 15 speakers do ecossistema de startups e inovação, em um grande palco que receberá influenciadores de finanças, empreendedorismo e tecnologia. Na última edição do evento, alguns nomes de peso passaram por lá, como: Amanda Graciano, Bruno Rondani, Carol Paiffer, Flávio Augusto, João Kepler, Joel Jota e Romero Rodrigues.

A proposta do Digitalks Expo e do Bossa Summit

O público do Digitalks Expo, composto por tomadores de decisão, incluindo C-levels, presidentes, diretores e gerentes, se encontra com o público do Bossa Summit, investidores, founders de startups, executivos de grandes corporações e experts do mercado, em um ambiente inovador.

“Em negociações com o Bossa Summit, nossa preocupação foi garantir um espaço adequado para receber ambos os públicos de maneira confortável e proveitosa, para que cada participante aproveite ao máximo o ambiente e os conteúdos que esse mega evento oferecerá”, explica Horta sobre a expansão do espaço do Digitalks Expo na edição de 2024.

A maior parte da programação do Digitalks Expo é composta por palestras e painéis de discussão. As trilhas de conteúdo que guiam a curadoria são os temas de Comunicação e Marketing, Tecnologia, Vendas e E-commerce, Gestão, ESG e Inovação. Agora, além desses conteúdos, o público que for ao evento também poderá aprender e se atualizar sobre esses mesmos assuntos através de uma nova ótica focada no mundo das venture capitals, já que a Bossa trará as principais tendências do universo das startups, investidores e empreendedorismo.

O Bossa Summit tem como objetivo ser o espaço ideal para promover a conexão entre investidores, corporações e startups, através de conteúdos de alto nível, para a promoção do desenvolvimento do setor e a oportunidade para fechar negócios, reunindo investidores e startups que buscam capital. Em 2023, foram mais de 82 fundos que contaram com representantes no evento.

“O Bossa Summit já mostrou ser um evento essencial para o ecossistema de startups e inovação na América Latina. É um lugar ímpar para conectar investidores, corporações e empreendedores, facilitando o conhecimento, crescimento e o desenvolvimento de negócios inovadores. Esta terceira edição promete ser ainda mais impactante, reunindo os principais players do mercado em dois dias de conteúdo e networking de alta qualidade”, ressalta Paulo Tomazela, CEO da Bossa Invest.

Ao comprar o ingresso, o público terá acesso tanto ao Digitalks Expo quanto ao Bossa Summit. Serão cerca de 10 auditórios que receberão mais de 400 palestrantes nacionais e internacionais.

Serviço

Digitalks Expo + Bossa Summit

Data: 25 e 26 de setembro de 2024

Local: São Paulo Expo | Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km, Vila Água Funda – São Paulo (SP)

Ingressos: Compre seu ingresso no site oficial do evento

*Foto de capa: Divulgação/ Digitalks/ Bossa Summit

