Coca-Cola lidera ranking das marcas mais notadas em patrocínios de eventos

A Coca-Cola foi eleita a marca mais lembrada em patrocínios de eventos no Brasil, segundo uma pesquisa que analisou o conhecimento, a intenção de participação e a relação dos brasileiros com shows, festas tradicionais e eventos, além de suas impressões sobre as empresas patrocinadoras.

O estudo foi conduzido pelo QualiBest, instituto especializado em pesquisas online, que tem como clientes Kellogg’s, Assaí, Decathlon, Sanofi, Unilever e Vivara. Realizado entre 19 de fevereiro e 18 de março de 2024, o levantamento envolveu 3.120 brasileiros com 16 anos ou mais, por meio de um questionário online.

Um dos principais destaques é a lembrança de patrocínio das marcas. O estudo revela que 65% dos entrevistados notam as marcas que patrocinam eventos, com a Coca-Cola (70%) sendo a marca mais lembrada, seguida por Heineken (61%), Brahma (61%), Vivo (59%) e Itaú (58%). As ações de marketing que mais se destacam incluem espaços interativos e camarotes nos eventos.

Segundo o Instituto QualiBest, 53% dos participantes da pesquisa consideram que os esportes no Brasil são os eventos mais relevantes para uma marca apoiar. A familiaridade com esse tipo de patrocínio justifica esse resultado, mas é necessário investir também em outras formas de expressão cultural, especialmente se a empresa deseja alcançar diferentes públicos.

“Os resultados demonstram a forte conexão dos brasileiros com eventos culturais e esportivos, destacando a importância das marcas patrocinadoras se associarem a essas experiências. Investir em patrocínios em festas folclóricas, esporte e festivais de música é uma estratégia para as marcas que desejam se conectar com a cultura brasileira e seus consumidores” destaca, Fábia Silveira, gerente de Pesquisa do QualiBest.

Em relação aos eventos, a festa de São João está entre os eventos mais frequentados pelo brasileiro. Confira o ranking:

Shows de músicas nacionais (35%)

Festas de São João (34%)

Carnaval (27%)

Eventos esportivos (24%)

Festas religiosas (19%).

O streaming e a TV também desempenham um papel significativo no consumo de eventos. Shows de músicas nacionais e eventos esportivos são os mais assistidos, seguidos por shows internacionais e Carnaval.

*Com informações da Exame/ Divulgação/Coca-Cola

