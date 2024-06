Adnews Celebrando Paris, OMEGA lança campanha para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos

Neste verão europeu, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos chegarão a Paris, captando a atenção do mundo com momentos históricos em locais icônicos da cidade. A OMEGA , cronometrista oficial das Olimpíadas, acaba de lançar sua campanha publicitária internacional, com um conceito inspirador que celebra a cidade anfitriã, bem como os atletas que lutam pelo ouro.

A campanha transformou Paris num parque de diversões dos sonhos, onde os pontos turísticos mais conhecidos da cidade se tornaram palco para a glória esportiva. Através de uma série de imagens e de filmes, a marca utilizou a ilusão ótica para misturar perfeitamente os atletas com o ambiente, como se não houvesse limites para seus potenciais.

Os 12 atletas que participam na campanha são embaixadores da OMEGA. Em sintonia com o espírito dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a seleção abrange um leque diversificado de países, esportes e habilidades. Não só representam os valores de precisão e excelência da OMEGA, como também representam todos os competidores que sonham com o sucesso. Os atletas em destaque incluem:

Mondo Duplantis, atual campeão olímpico e recordista mundial do salto com vara.

Léon Marchand, nadador francês, recordista mundial dos 400 metros medley.

Gianmarco Tamberi, o atual campeão olímpico de salto em altura.

Erriyon Knighton, uma estrela em ascensão e um dos velocistas mais rápidos do planeta.

Shericka Jackson, atualmente a mulher mais rápida do mundo nos 200 metros.

Ma Long, cinco vezes campeão olímpico de tênis de mesa.

Marcel Hug, seis vezes campeão dos Jogos Paraolímpicos e detentor de vários recordes mundiais de corrida em cadeira de rodas.

Bebe Vio, dupla medalha de ouro nos Jogos Paraolímpicos em Esgrima.

Simon Ehammer, atleta suíço de obstáculos, salto em comprimento, decatleta e heptatleta.

Peter Burling e Blair Tuke, a equipe de vela da Nova Zelândia com três medalhas olímpicas.

Mickaël Mawem, campeão do mundo de escalada em Bouldering.

Céline Boutier, jogadora francesa de golfe que ganhou um Major.

A música utilizada no vídeo foi criada exclusivamente em parceria com o rapper francês SDM, que escreveu e interpretou a sua própria letra original para a canção ‘Born to be a Legend’. Baseada no conceito publicitário da OMEGA, celebra o tema da superação de desafios e do sonho de conquistar a tão desejada medalha de ouro.

Na produção, em Paris, a marca captou primeiro os famosos monumentos da cidade. Mais tarde, os atletas foram filmados em ecrã verde em locais como Toronto, Xangai e Barcelona. Graças à utilização de câmeras raras e específicas montadas em braços robóticos, os criadores conseguiram fundir de forma suave e precisa o movimento dos atletas com as vistas da cidade, criando um efeito verdadeiramente hipnotizante para o espectador.

Esta campanha é o mais recente tributo ao papel fundamental da OMEGA como cronometrista oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, na qual a marca cronometra cada evento com uma precisão inigualável. Com início há 92 anos, a empresa cronometrou os Jogos Olímpicos 30 vezes desde 1932 e todas as edições dos Jogos Paraolímpicos desde 1992. É uma parte autêntica do DNA da OMEGA que a distingue no mundo da relojoaria.



*Foto de capa: Reprodução/ YouTube

