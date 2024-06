Adnews Riachuelo lança campanha em celebração aos Jogos Olímpicos de Paris

Marca de moda oficial do Time Brasil e uma das patrocinadoras do Comitê Olímpico do Brasil (COB), a Riachuelo intensifica a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 com a campanha ‘Orgulho Bordado no Peito’. Desenvolvida em parceria com a agência W3haus , a iniciativa celebra o lançamento oficial dos uniformes dos atletas e a marca dos 100 dias até os jogos.

A campanha destaca o orgulho e a brasilidade nos uniformes do Time Brasil, que misturam elementos da moda francesa e brasileira. As peças de desfile incluem camisetas listradas ao estilo breton, saias evasês inspiradas no New Look e jaquetas jeans com bordados manuais nas costas que representam animais da fauna brasileira, feitos por bordadeiras de Timbaúbas dos Batistas.

“Unir moda e brasilidade é um dos propósitos da Riachuelo. Representar o Brasil num evento tão importante, com referências que vão da nossa fauna brasileira às passarelas francesas, é uma grande conquista. Não há outra palavra que defina tão bem esse momento como “orgulho”. É exatamente essa sensação que desejamos comunicar com essa campanha”, comenta Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo.

Para este momento da campanha, a Riachuelo apresenta um Fashion Film especial, captado com vista para um dos cartões postais do Rio de Janeiro e estrelado por um squad de atletas olímpicos, trazendo linguagem de moda e styling aos uniformes de viagem e da cerimônia de abertura do Time Brasil.

“Mais que um filme, celebramos a potência da moda brasileira, que está sempre pronta para desfilar pelo mundo, para mostrar que a indústria nacional está preparada para o futuro sustentável e tecnológico sem deixar de lado o artesanal do nosso país. Tudo isso protagonizado por atletas que enchem o Brasil de orgulho e emoldurados pelas belezas naturais do nosso país”, comenta Marcelo Rosa, Diretor Executivo de Criação e Conteúdo na W3haus.

As peças da campanha serão veiculadas em mídias online e offline, com estratégias diversas que incluem um time de influenciadores, ações com atletas olímpicos e divulgação OOH. As ações da agência, que começaram em março, conectando o trabalho das bordadeiras com o Dia da Mulher, seguirão até Paris, no momento dos Jogos Olímpicos. Durante esses meses, estão previstas diversas ações de marca que ressaltam o conceito e a conexão da Riachuelo com o evento.

