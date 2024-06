Adnews Pesquisa revela que 88% dos brasileiros adotam tecnologias no varejo

Aplicativos de e-commerce registraram crescimento de 43% em instalações durante o ano de 2023.

Uma pesquisa do Instituto Locomotiva e PwC revelou que 88% da população brasileira já usou alguma das tecnologias e tendências aplicadas ao varejo. O levantamento aponta ainda que a compra em marketplaces é a tendência mais adotada pelos consumidores (66%), seguida por retirada em lojas físicas do próprio site/app onde fez a compra (58%), e atendimento automatizado online (46%).

Para os consumidores que adotam tendências e inovações no varejo, em geral, as avaliam positivamente, especialmente a compra em marketplaces e a retirada em lojas físicas após compra online. Atendimento automatizado, por outro lado, tem menor taxa de satisfação entre quem adota. Já o uso de Guide Shops, espaços para experimentar produtos na loja para compra posterior, teve menor adoção entre as tendências testadas.

Dados da pesquisa também mostram que nove em cada 10 consumidores priorizam uma marca que oferece experiência de compra mais agradável, praticidade na hora de receber o produto e tenha ações voltadas a sustentabilidade.

“O desempenho surpreendente do varejo faz com que os varejistas busquem entender ainda mais o consumidor, e a pesquisa mostra que os brasileiros compram muito em lojas físicas, apesar de preferirem adquirir determinados produtos pela internet. A experiência de compra agradável e uma atenção especial aos aspectos ESG também está entre as prioridades”, explica Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

Apesar das lojas físicas ainda serem a experiência mais frequente entre os brasileiros, alguns produtos já encontram predomínio da compra online. A força do e-commerce varia fortemente entre as categorias, sendo mais frequente em compra de eletrônicos (22% compram somente em lojas físicas e 33% mais pela internet), cursos diversos (18% em lojas físicas e 10% pela internet), e menos frequente para supermercados (44% em lojas físicas e 10% pela internet), materiais de construção (44% em lojas físicas e 9% pela internet) e higiene e beleza (30% em lojas físicas e 23% pela internet).

Para os brasileiros, a loja ideal é nacional, com variedade na vitrine e atendentes humanos, enquanto os mais jovens preferem ambientes com inovação, tecnologia, música ambiente e atendentes que refletem seu próprio perfil.

Crescimento de apps de e-commerce

O mercado de aplicativos de e-commerce continua a evoluir de forma significativa, impulsionado por um aumento notável no número de downloads e na atividade dos usuários, conforme aponta o relatório anual Mobile App Trends da Adjust. O relatório evidencia que os aplicativos de comércio virtual registraram um crescimento de 43% em instalações e 14% em sessões em 2023.

Para Bruno Bulso, COO da Kobe Apps, plataforma de aplicativos mobile para o varejo, o crescimento das instalações de aplicativos de e-commerce em 2023 reflete a crescente preferência dos consumidores por experiências de compra móvel.

“Este aumento substancial não só indica uma maior aceitação do comércio eletrônico móvel, mas também destaca a importância crescente dos dispositivos mobile na jornada do consumidor”, afirma.

Embora o relatório da Adjust tenha notado uma queda na duração média das sessões para aplicativos de e-commerce globalmente, a América Latina contrariou essa tendência, registrando um aumento no tempo médio gasto por sessão.

“Isso pode ser atribuído a uma combinação de fatores, incluindo uma maior acessibilidade dos smartphones e uma crescente confiança dos consumidores nas transações móveis na região”, aponta Bruno.

Além disso, a liderança da Shein no ranking dos aplicativos mais baixados no mundo destaca a necessidade das marcas de expandir seus canais digitais para aplicativos.

“A ascensão da Shein reflete o espaço que as marcas estão perdendo para os grandes marketplaces ao não se adaptarem rapidamente às necessidades e preferências dos consumidores. Essa agilidade é fundamental em um ambiente de mercado tão dinâmico e competitivo”, comenta Bulso.

Os dados da Análise Mobile 2024, realizada pela Rocket Lab em parceria com o Statista, também revelam informações valiosas sobre o mercado brasileiro de aplicativos. Com o Brasil classificado como o quarto país do mundo com mais downloads de aplicativos em 2023, os números destacam a importância crescente dos dispositivos móveis na vida dos consumidores brasileiros.

“Esses números refletem o quanto a experiência de compra dos usuários, através dos aplicativos mobile, oferece para as marcas capitalizarem e aumentarem o seu relacionamento com os consumidores. Atualmente, a jornada omnichannel – onde os consumidores passam tanto por loja física quanto pelo aplicativo – é um fator determinante para a finalização da compra e para a fidelizar o consumidor”, finaliza Bulso.

