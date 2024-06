Adnews LG anuncia fase beta do inovador ‘Modo Menopausa’

As mulheres 50+ vão adorar essa novidade! A LG acaba de anunciar a fase beta do seu mais recente projeto, chamado de ‘Modo Menopausa’. Esse recurso inovador utiliza inteligência artificial, conectividade ThinQ e smartwatches para identificar e aliviar as ondas repentinas de calor corporal, conhecidas como “fogachos”, que muitas mulheres enfrentam durante essa fase. Os fogachos causam desconforto e atrapalham a qualidade do sono, impactando no bem-estar geral da mulher.

Criada pela agência AlmapBBDO , a iniciativa funciona por meio de um aplicativo instalado no smartwatch , que monitora a temperatura corporal, os batimentos cardíacos e a oxigenação do sangue em tempo real. Ao detectar um fogacho, o app envia um comando imediato ao ar-condicionado LG Dual Inverter +AI para reduzir a temperatura e resfriar o ambiente rapidamente. Após dez minutos, o aparelho retorna à temperatura padrão definida pelo usuário.

“Aqui na LG, sempre buscamos empregar a Inteligência Artificial a fim de oferecer benefícios ao consumidor, e essa novidade é a prova de como a tecnologia pode verdadeiramente melhorar a vida das pessoas. Com a ação, enfatizamos nosso compromisso em aplicar a inteligência do afeto, um dos pilares do nosso posicionamento global, junto com o nosso propósito Life’s Good”, afirma Rodrigo Fiani, Vice-Presidente de Vendas IT, B2B e Ar-condicionado da LG do Brasil.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 29 milhões de mulheres no Brasil estão na fase do climatério, representando 7,9% da população feminina. Um terço delas sofrerá com fogachos moderados a graves durante a menopausa, afetando significativamente sua qualidade de vida. Apesar de ser um estágio inevitável na vida das mulheres, a menopausa ainda é um tema evitado na maioria das conversas. Uma pesquisa recente conduzida pela empresa de higiene e saúde Essity com 2 mil brasileiras revelou que 7 em cada 10 entrevistadas (69%) concordam que a menopausa continua sendo um tabu, o que não é exclusividade do Brasil.

“Além de ser um app que contribui para o bem-estar da mulher, o ‘Modo Menopausa’ está levando a casa inteligente para um novo patamar. Pela primeira vez, ela vai funcionar com sinais vitais do corpo”, diz Lilian Cavallini, Head of Creative Technology da AlmapBBDO.

Para apresentar a nova tecnologia, a LG lançou o filme publicitário que você pode conferir abaixo, e planeja diversas ações criativas e conteúdos digitais sobre o climatério. Parceiras da iniciativa, Adriane Galisteu e Carol Loback vão compartilhar suas experiências com a menopausa nas redes sociais, criando uma conexão com outras mulheres que enfrentam os mesmos desafios.

