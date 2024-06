Ana Beatriz Oliveira* Falta de regulação e investimento dificultam uso de IA em startups brasileiras

Nesta terça-feira (25), durante a coletiva do Google for Startups, iniciativa que auxilia startups em crescimento, o Google anunciou resultados de um estudo sobre o uso de inteligência artificial generativa em startups brasileiras. O objetivo do estudo, apresentado na sede da empresa em São Paulo (SP), é entender onde o Brasil está posicionado dentro do “fenômeno” de IA, comparado aos principais centros do mundo.

Os principais resultados da pesquisa, conduzida pela Box1824 em um período em que a própria utilização de IA foi ganhando força, revelaram que o mercado ainda é bastante homogêneo, que a diversidade ainda não penetrou no desenvolvimento de GenAI e que as soluções desenvolvidas são majoritariamente B2B.

Em relação aos desafios, os obstáculos identificados podem ser divididos em alguns blocos, como:

Frente de negócios: A GenAI ainda não encontrou uma tração de negócio suficientemente grande para que ela comece a crescer, escalar e chegar a mais pessoas; ainda está em uma fase de experimentação. Ao mesmo tempo, 22% das startups entrevistadas afirmaram que ainda não é possivel quantificar e mensurar os resultados do uso de GenAl.

Regulatório: 83% dos entrevistados acreditam na necessidade de uma regulamentação específica para a GenAI. Além disso, segundo a pesquisa, 84% dos empreendedores acreditam que a regulamentação deve ser ligada a uma instituição privada, enquanto outros acreditam que deve ser ligada a um projeto de lei ou até mesmo à própria IA, se “autorregulando”.

Prontidão da sociedade: é a preocupação com o uso responsável. O Google usa a expressão “ousado e responsável”, uma visão presente também para os empreendedores, principalmente em relação ao uso e ao trabalho, pensando que a IA possa ter impacto na execução de determinadas tarefas.

Letramento: o tema de qualificação e formação de talentos é central para o desenvolvimento de IA generativa no Brasil, dentro da visão das startups . Para 59% dos entrevistados, a educação e conscientização do mercado sobre o que é GenAl e como utilizá-la de maneira responsável pode ajudar no desenvolvimento da tecnologia. Já 37% acreditam que uma evolução no ensino básico para desenvolver raciocínio lógico dos brasileiros é fundamental.

“Temos o objetivo de promover uma IA que seja ética e promissora. Por isso. precisamos criar pontes, não só focar na regulação, mas também no incentivo e fomento da IA em geral”, afirmou Rodrigo Scotti, Presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial.

Adoção da IA generativa

Os tipos de adoção da IA generativa mudam muito, sendo mais direcionadas para a criação de fontes de dados e recomendações para atividades.

“Ainda não há um plano perfeito de como essa tecnologia vai ser incorporada, e como as startups vão utilizar de maneira mais estratégica a IA generativa”, explicou André Barrence, Diretor do Google for Startups para a América Latina.

Porém, encontrar essas métricas, seja para desafios internos ou para incorporar em produtos, é um ponto muito importante para uma ampla adoção. A curadoria e a orientação também são muito importantes para ajudar as startups a navegarem melhor.

A falta de capital ficou muito mais evidente nessa pesquisa. Existe uma grande necessidade de investimentos, tanto privados quanto públicos, para o desenvolvimento de IA e para gerar mais inovação no Brasil. Entre as startups entrevistadas, 25% disseram não ter orçamento específico para este fim. Segundo Barrence, a grande percepção é de que são necessários maiores prazos e paciência para que os produtos possam se provar e retornar capital.

Apesar disso, 56% dos brasileiros estão otimistas com o uso de IA e confiam na proteção de dados. Além disso, 41% acreditam no aumento da produtividade no trabalho.

“O entendimento da necessidade de proteção agora é uma realidade, como os empreendedores farão essa jornada responsável fará toda a diferença. Fator fundamental para a atração de investimentos”, destacou o diretor.

Paulo Tenório, CEO da Trakto, empresa especializada em IA generativa e parceira do Google, também participou da coletiva, falando sobre o impacto da GenAI.

“O primeiro resultado do uso de IA talvez não seja tão bom. O prompt é um primeiro passo para o ser humano começar a se acostumar, mas não vai substituir. A página em branco é um grande desafio. Quando baseamos todo o nosso projeto em um prompt , estamos subestimando a capacidade do ser humano. Minha sugestão é ensinar. A educação em IA tem que se basear em um bom português e em saber trabalhar em equipe”, ressaltou.

O estudo do Google for Startups revela um panorama desafiador e promissor. Com investimentos adequados e compromisso com a ética e responsabilidade, o uso de IA generativa nas startups se posiciona em um cenário de grandes oportunidades, impulsionando o seu crescimento e o desenvolvimento da inovação brasileira.

