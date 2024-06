Adnews Ex-CEO do McDonald’s Brasil assume comando da Zamp

Paulo Camargo leva experiência em fast food para elevar o Burger King e Popeyes no país.

Paulo Camargo, ex-CEO do McDonald’s no Brasil, é o novo líder da Zamp , operadora das redes Burger King e Popeyes no Brasil, sob o comando do fundo Mubadala. Com uma vasta experiência na indústria de fast food e habilidade em construir cultura corporativa, Camargo se prepara para uma nova fase de crescimento e aquisições estratégicas.

Uma das primeiras movimentações sob o comando de Camargo, que assumiu o cargo na última sexta-feira (21), é a aquisição da Starbucks no Brasil, que está em fase final de negociação. Este movimento faz parte da estratégia de transformar a Zamp em uma “house of brands”, integrando marcas de destaque no setor de alimentação.

Paulo enfatiza a importância de analisar oportunidades de mercado e buscar marcas líderes em seus respectivos segmentos. Além disso, ele destaca a necessidade de construir uma cultura corporativa unificada, focando nas melhores práticas e na excelência na execução.

A chegada do novo líder foi bem recebida pelo mercado, refletindo em uma alta de 15% nas ações da Zamp. Esta reação positiva ocorre após um período com mais de 40% de queda, agravada pela saída de Ariel Grunkraut, um dos fundadores da companhia.

Desafios e Potencial

A Zamp enfrenta desafios significativos desde a pandemia, quando o Burger King foi mais impactado devido à maior presença de lojas em shoppings. O McDonald’s, por outro lado, se beneficiou do delivery e drive-thrus. Em 2022, enquanto as vendas do BK se estabilizaram, as do McDonald’s cresceram quase dois dígitos.

Camargo encontrará uma operação já eficiente, mas com potencial para melhorar a experiência do cliente. Sua experiência no McDonald’s, onde transformou a cultura dos pontos de venda, sendo um dos nomes por trás do “Méqui”, e reforçou o posicionamento da marca, será crucial para elevar o atendimento e a qualidade nas lojas do Burger King e Popeyes.

Com uma carreira iniciada na PepsicCo Restaurantes e experiência em expandir redes como Taco Bell e KFC, Camargo traz um histórico único de liderança e transformação na indústria de fast food. Na Zamp, ele terá o desafio de construir uma nova cultura e liderar a empresa em um mercado incerto, com o potencial de geração de valor através de fusões e aquisições.

O futuro da Zamp, sob a liderança de Camargo e com o apoio do fundo Mubadala, pode incluir fechar o capital ou se fundir com outros players do mercado, dependendo das oportunidades que surgirem. A integração de marcas e a revitalização do atendimento ao cliente serão essenciais para o sucesso desta nova fase.

*Com informações da EXAME

Acompanhe o ADNews no Instagram e LinkedIn .

#ADDSomethingNew #ADNewsOficial #ADGroupBR

The post Ex-CEO do McDonald’s Brasil assume comando da Zamp appeared first on ADNEWS .