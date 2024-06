Adnews ‘SemPa’, novo mascote do Sem Parar, traz modernidade e conexão com o público

O Sem Parar , que passou por um processo de rebranding no final de 2023, apresenta o ‘SemPa’, seu novo mascote, que nasce com a proposta de modernizar o tom de voz utilizado pela companhia em seu perfil do TikTok, aproximar a relação da marca com o público jovem e como um reforço lúdico da estratégia digital por traz de todo o portfólio de produtos de um dos maiores ecossistemas de mobilidade do país.

Totalmente alinhado com o slogan ‘Você livre em movimento’, utilizado pela marca em seu novo posicionamento, o SemPa traz na sua bagagem um pouco das histórias das mais de 7 milhões de tags que a marca tem espalhadas pelo Brasil. O mascote transborda os limites do para-brisa do carro e ganhará as redes e as ruas em uma série de ações, que vão interagir com as trends do momento no TikTok, por meio de um tom de voz moderno e um olhar atento ao cotidiano de quem dirige, além de aparecer fisicamente em espaços e eventos, quando os clientes menos esperarem.

Por trás do conceito norteador do novo mascote, a companhia definiu a personalidade leve e descontraída como elemento central. O plano de lançamento do SemPa contou com anúncio da vaga para novo mascote da empresa na rede social profissional LinkedIn, um shooting por São Paulo e parceria com influenciadores e colaboradores da própria empresa.

“A ideia de criar um embaixador da marca conversa de forma muito natural com nossa proposta de dialogar com um público diversificado, desde os jovens, que já nasceram nativos digitais, até os clientes de longa data. O SemPa traz uma camada de modernidade ao nosso tom de voz e nos ajuda a contar de forma leve e totalmente antenada, com a linguagem das redes, todo o potencial do amplo portfólio de serviços e soluções do Sem Parar”, explica Catharina Donato, gerente de Marketing do Sem Parar.

Confira o vídeo sobre o nascimento do Mascote.

E como são muitas novidades, ninguém melhor do que o próprio SemPa para contar, em sua primeira entrevista exclusiva, um pouco mais dos seus próximos desafios como novo mascote do ecossistema de mobilidade Sem Parar.

• SemPa por SemPa:

Nasci aqui em São Paulo, mas tenho um cantinho especial em cada parte desse Brasilzão. Sou animado, cheio de gás e tô sempre pronto pra cair na estrada no feriado, dar um rolê com a galera e passar no drive-thru.

• Qual a origem do seu nome?

Ah, então, meu nome é inspirado na marca Sem Parar, aquela que te deixa livre pra se movimentar por aí.

• Onde você mora?

Não tenho um local fixo, tô sempre em movimento na cidade, no campo, na praia. Se tiver um destino bom, é só chamar que tô dentro, pego meu carro e partiu!

• Qual é a sua comida favorita?

Tento comer direitinho, mas às vezes bate aquela fome de comer algo gostoso, sabe? Aí não resisto e passo no drive-thru, pago com meu Sem Parar e pego meu lanchão sem estresse. É prático, rapidão e a comida é uma delícia!

• O que você gosta de fazer no tempo livre?

Eu curto viver novas experiências e conhecer lugares diferentes. Tem dias que tô afim de dar um rolê no shopping, mas tem semanas que só quero ficar de boas. Show, teatro ou praia? É só marcar que tô dentro! #SouDesses.

• Qual é a sua época do ano favorita?

Acho que cada estação tem seu charme, sabe? Em janeiro é praia, não tem jeito. No outono, curto um teatro ou um showzinho. Naquele frio de julho, gosto de viajar e experimentar comidinhas diferentes. E na primavera, já tô pensando nos rolês nos parques. Sim, meu ano tá cheio, não paro um minuto! haha

• Como você gosta de se vestir?

Ah, depende do meu mood. Tem dia que tô numa pegada casual, tem dia que acordo querendo ficar mais arrumadinho. Pra mim, o importante é estar no estilo e confortável.

• Você pratica algum esporte?

Manter esse corpinho não é fácil, viu? Tô sempre me mexendo. Gosto de pedalar na Paulista, correr na praia da Barra, dar um rolê de patins no Mineirão… Se eu tiver na pegada, ainda dou um pulo lá no Minhocão. #ShapeTaVindo

• O que não pode faltar na sua mala de viagem?

A minha tag Sem Parar, ÓBVIO! E o kit básico de todo rolê: celular, fones de ouvido e meu protetor solar. Com tudo pronto, é só pegar estrada no #ModoLivre pra qualquer lugar.

