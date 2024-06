Adnews PUMA e Palmeiras lançam uniformes em apoio à proteção do meio ambiente

A PUMA Brasil e a Sociedade Esportiva Palmeiras criaram dois uniformes exclusivos em apoio ao Junho Verde, mês dedicado à conscientização para a proteção ao meio ambiente. Os uniformes exclusivos desenvolvidos pela marca esportiva e o clube alviverde foram utilizados em campo pelos jogadores em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, entre Palmeiras e Vasco na última quinta-feira (13), no Allianz Parque. As novas camisas são feitas 100% com poliéster reciclado e tecidos não utilizam alvejantes em seu processo de fabricação.

No primeiro tempo da partida, os jogadores entraram em campo vestindo a camisa com predomínio da tonalidade verde e apenas algumas áreas brancas. No retorno do time após o intervalo, o segundo manto foi utilizado, com predominância da cor branca, ocupando o que antes era verde. O simbolismo da troca de uniformes remete ao desmatamento ilegal e chama a atenção para a urgência da mobilização social em prol do tema.

As novas camisas fazem parte de um kit que estará à venda apenas para sócios-torcedores Avanti nas lojas da Palmeiras Store, interessados podem adquiri-la virtualmente a partir do segundo tempo da partida e nas lojas físicas. São 1914 unidades, quantidade em alusão ao ano de fundação do Palmeiras. Cada par de camisas conta ainda com um número sequencial aplicado na parte da barra, em referência à unidade correspondente do kit. Ainda em homenagem ao ano histórico para o clube, PUMA e Palmeiras irão plantar 1914 mudas de árvores em área de reflorestamento.

“Palmeiras e PUMA se unem, mais uma vez, para conscientizar os nossos milhões de torcedores sobre um tema urgente e de suma importância para todos nós. Procuramos chamar a atenção da sociedade para a necessidade de protegermos o meio ambiente, com foco, principalmente, no combate ao desmatamento das nossas florestas. É um alerta fundamental por um futuro mais verde e mais sustentável”, afirmou a presidente Leila Pereira.

As embalagens dos kits foram confeccionadas pela instituição Badu Design, em cores únicas para cada unidade e acabamento exclusivo, resultado da utilização de materiais reaproveitados. As tampas reutilizam embalagens plásticas e as caixas resultam de resíduos de pisos de exportação. Os logos da PUMA e do Palmeiras foram gravados pela técnica de laser, em plaquinhas feitas com resíduos de MDF.

“A preocupação com a sustentabilidade está presente em tudo que fazemos e é um pilar que temos em comum com o Palmeiras.Criamos então duas camisas que levantam a temática em um momento importante com o objetivo de conscientizar os torcedores e a população em geral”, destaca a diretora de Marketing da PUMA Brasil, Luciana Soares.

