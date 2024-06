Adnews Omo e Vini Jr. lançam campanha focada em superação e conquistas

Marca evolui slogan consagrado há 20 anos para “Bota sua roupa pra jogo porque se sujar faz bem”.

A Omo , marca de cuidados com roupas da Unilever , anunciou uma parceria de peso com um dos maiores talentos do futebol mundial, o Vini Jr . Essa união também estabelece a nova etapa do tradicional slogan “Se Sujar Faz Bem”, lançado há 20 anos para incentivar as crianças a explorarem o mundo sem medo de se sujar.

Agora, a Omo evolui o lema para o novo e inspirador “Bota sua roupa pra jogo porque se sujar faz bem”, mergulhando no universo esportivo ao lado de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. A campanha também convida as pessoas a abraçarem os desafios da vida com a mesma garra e determinação que Vini Jr. demonstra dentro de campo, sendo um lembrete de que se sujar faz parte do processo de aprendizado e crescimento, e que as manchas que carregamos são marcas das nossas conquistas e da nossa história.

O jogador não foi escolhido por acaso, tendo em vista que, aos 23 anos, ele já coleciona conquistas impressionantes no Real Madrid , incluindo o título da Champions League . Sua trajetória, marcada por superação, resiliência e determinação, torna ele a personificação ideal do novo slogan da Omo.

“Quando vejo minha camisa manchada após uma dura partida, lembro de tudo que já vivi para chegar até aqui, e percebo como se sujar faz parte do processo para alcançar grandes conquistas. Vejo nesse novo momento de Omo uma representação da minha própria jornada, porque é assim, se jogando um dia após o outro, que fazemos a nossa história e conquistamos nossas maiores vitórias”, diz Vini Jr.

Confira abaixo o vídeo que o jogador postou em parceria com a Omo no Instagram :

A parceria com o atleta vai além da campanha publicitária. A marca da Unilever planeja revelar outras iniciativas com atletas e novos produtos ao longo dos próximos meses, fortalecendo ainda mais sua presença no universo esportivo e continuando a promover a sustentabilidade e o desenvolvimento humano.

“Este é um ano muito importante para mim, a conquista da Champions tem um significado gigante e reforça que estou no caminho certo. Meu olhar para o que vivi até aqui é de orgulho e para o que vem pela frente de muito entusiasmo, estou pronto para abraçar as próximas manchas, e tenho certeza de que irei ainda mais longe, sempre me desafiando sem medo de me sujar”, finaliza o jovem talento do futebol.

