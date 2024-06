Adnews Mercado Livre entra no Top 10 de varejo no BrandZ Global 2024

O Mercado Pago, banco digital da empresa, se destaca entre os 20 melhores em serviços financeiros.

Subindo 15 lugares em relação ao ano passado, o Mercado Livre alcança 57ª posição na edição 2024 do ranking BrandZ Global , realizado pela consultoria Kantar . Além de se destacar como uma das marcas que mais cresceram, é uma das duas únicas empresas latino-americanas entre as 100 melhores empresas globais. Esse avanço coloca o Mercado Livre no Top 10 das marcas de varejo mais valiosas do mundo, enquanto o Mercado Pago se destaca na categoria de Serviços Financeiros como a única marca latino-americana entre as 20 melhores.

“Este reconhecimento nos impulsiona a acelerar a transformação de nosso ecossistema de comércio e serviços financeiros, com o propósito de continuar gerando um impacto positivo na vida de milhões de pessoas na América Latina. Estou convencido de que tudo isso é possível graças ao talento e ao esforço de nossas equipes e agências, que buscam se superar diariamente para melhorar a experiência de nossos usuários”, disse Sean Summers, CMO do Mercado Livre.

Mercado Pago é a primeira marca de origem latino-americana a ingressar na categoria de Serviços Financeiros. De acordo com o relatório, o banco digital oferece uma variedade de serviços financeiros bem projetados, como contas digitais, ferramentas de investimento, seguros e pagamentos. Seu principal produto de pagamento revolucionou a categoria para os comerciantes desde o seu lançamento. A grande visibilidade do Mercado Pago e seu perfil de marca acessível parecem garantir seu crescimento futuro.

O banco do Mercado Livre se tornou a conta digital com a gama mais ampla de serviços financeiros da América Latina, com mais de 300 transações por segundo e mais de 182 bilhões de pagamentos processados. Alguns dados que medem o impacto nos sete países da região onde a plataforma opera: 60% dos usuários obtiveram seu primeiro crédito e mais de 30,4 milhões de pessoas usam seus inovadores produtos de investimento.

Os rankings anuais da Kantar sobre avaliação de marcas em nível local e global combinam dados financeiros rigorosamente analisados com uma profunda pesquisa de brand equity . Eles são baseados em entrevistas com 4,3 milhões de consumidores, para 21 mil marcas de 532 categorias em 54 mercados. Esta seleção destaca as 100 marcas mais valiosas do mundo e ressalta a importância de construir marcas sólidas para prosperar em mercados disruptivos.

