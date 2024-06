Adnews Intimus lança comunidade digital para fortalecer conversas sobre saúde íntima

Já pensou em encontrar um lugar em que possa compartilhar as suas dúvidas sobre saúde íntima, conectar-se com outras meninas que estão passando pelas mesmas experiências que você e ainda conseguir vários benefícios? Pensando em oferecer todas essas possibilidades em único lugar, Intimus , marca de cuidados femininos da Kimberly-Clark, acaba de lançar sua própria comunidade digital, estimulando um coletivo em que meninas e mulheres podem se conectar e trocar histórias, informações e dúvidas em um ambiente acolhedor, interativo e seguro.

A Comunidade Intimus permite que diversos perfis possam se conectar sem estigmas, com interações seguras e confortáveis sobre diversos assuntos, como saúde íntima, menstruação, sexualidade e autocuidado. Além disso, é possível tirar dúvidas e até mesmo compartilhar uma “dica amiga” para alguém que esteja precisando.

“Queremos unir pessoas que estão passando pelas mesmas vivências durante seus ciclos em um espaço acolhedor e informativo, pensando em compartilhar pensamentos, dúvidas e histórias em um único lugar. Intimus tem como propósito o incentivo ao progresso feminino, e sabemos que oferecer informação confiável e de qualidade é uma forma de contribuir com o avanço delas. Além de um local seguro, é uma forma de apoiar as meninas que estão iniciando na jornada de autoconhecimento íntimo”, afirma Marisa Cazassa, gerente executiva de Marketing da Kimberly-Clark no Brasil.

Mais do que uma rede social, o novo canal da marca cria conexões em uma rede social com conteúdos dinâmicos. A Comunidade tem como mediadora a personagem geek de Intimus, Carmesim, que usa a força da menstruação a seu favor, ganhando superpoderes durante o ciclo. Na rede social, ela interage com as consumidoras que acabam conquistando pontos que podem ser trocados por benefícios, como produtos Intimus ou até descontos em parceiros da marca.

Para participar da Comunidade Intimus, é simples: basta acessar o site oficial e realizar o cadastro gratuitamente. Caso a consumidora seja menor de idade, é necessário informar nome e e-mail de um adulto responsável.

O lançamento da plataforma conta com a ativação de PR liderada pela agência PROS, responsável pela curadoria e estratégia de influenciadores, trazendo conteúdos informativos com a médica ginecologista Rebeca Gerhardt, falando sobre saúde íntima e tirando dúvidas das usuárias, além da participação da embaixadora da marca, Bibi Tatto (@bibitatto), e um time de influenciadoras composto por Bárbara Coura (@barbaracoura), Sarah Alves (@sarahalvx) e Bárbara Marcondes (@barbramarcondes), que amplificarão a novidade nas redes sociais e também vão participar da Comunidade, interagindo com as participantes.

A ECGlobal, empresa focada em consumer insights da Haus do Grupo Stefanini, é a responsável pela criação da plataforma, com insights para a produção e execução da comunidade; e a agência FCB é a responsável pelo plano de mídia, com conteúdos digitais nas redes sociais de Intimus.

