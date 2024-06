Estudo revela que apenas 25% dos anunciantes estão preparados para o fim dos cookies 46% estão satisfeitos com a decisão do Google de adiar a eliminação.The post Estudo revela que apenas 25% dos anunciantes estão preparados para o fim dos cookies appeared first on ADNEWS.

Home

Último Segundo

Parceiros

Adnews

Estudo revela que apenas 25% dos anunciantes estão preparados para o fim dos cookies