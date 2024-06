Adnews Após nove anos de parceria, Fred Bruno se despede do Desimpedidos

Depois de 9 anos em campo, a NWB e Fred Bruno comunicam o encerramento do bonito ciclo do apresentador no time do Desimpedidos. A parceria fica marcada por muitas conquistas dentro, fora e muito além das quatro linhas do gramado: Supercopa Desimpedidos, Desafio do Fred, Vai Pra Cima Fred, Fred +10 e encontros históricos com ícones do esporte como Pelé, Cristiano Ronaldo e Marta, além de três Copas do Mundo representando a torcida brasileira e os milhões de fãs do canal Desimpedidos.

“Foi graças à NWB que eu pude realizar grandes sonhos no futebol. Estamos encerrando este ciclo no Desimpedidos com uma história que me dá muito orgulho. Nos unimos como duas potências, tanto pelo meu crescimento na internet, como por tudo que a NWB representa como marca, pudemos construir um dos maiores canais esportivos da América Latina. Serei eternamente grato pela NWB ter me dado a oportunidade de fazer parte desse time durante todos esses anos”, comenta Fred Bruno.

Antes do apito final tocar, a bola ainda vai rolar no Desimpedidos com uma programação especial para a despedida, que vai até o final do mês de junho. Será uma maratona com conteúdos especiais nas redes do Desimpedidos, com direito a muita resenha e celebração da trajetória do Fred no Desimpedidos.

“Fred chegou no Desimpedidos com 25 anos de idade, revelado por um concurso com a nossa audiência, e durante a sua trajetória, assistimos e incentivamos ele a crescer profissional e pessoalmente, conquistar sua audiência, realizar sonhos e até se tornar pai! Crescemos juntos também, vestindo a mesma camisa e jogando lado a lado. Faz parte do ciclo virtuoso, uma trajetória natural de fim de um capítulo para outros novos que surgirão. Na NWB, os microfones, câmeras e campos sempre estão abertos, para nosso eterno camisa 12”, conta Antonio Abibe, CEO da NWB, controladora do Desimpedidos.

Confira o vídeo do anúncio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fred Bruno (@fred)

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn .

#ADDSomethingNew #ADNewsOficial #ADGroupBR

The post Após nove anos de parceria, Fred Bruno se despede do Desimpedidos appeared first on ADNEWS .