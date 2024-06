Adnews Pizza Hut e Nutella lançam collab exclusiva no Brasil

Nova parceria traz quatro opções de pizzas e breadsticks com Nutella, disponíveis em todas as lojas.

Pizza Hut , a maior rede de pizzarias do mundo, em parceria com Nutella , marca líder mundial de creme de avelã com cacau, lança pela primeira vez uma colaboração exclusiva no Brasil. A partir deste mês, os amantes de pizza poderão conhecer as quatro novas opções irresistíveis!

Os Breadsticks, palitos feitos com a icônica massa Pan da Pizza Hut, ganham uma nova versão, unindo a crocância e a maciez do snack com a cremosidade inconfundível de Nutella. Com recheio do famoso creme de avelã, as pizzas com Nutella também podem ser encontradas em três tamanhos diferentes: slider (mini pizza), pizza individual e pizza média.

A parceria chega em um momento perfeito, no mês dos namorados, proporcionando aos casais a combinação perfeita para compartilhar uma experiência gastronômica única.

“Nosso objetivo sempre foi inovar e proporcionar aos nossos clientes produtos que surpreendam e encantem. Estamos empolgados com essa colaboração, que resulta em uma combinação perfeita de nossos produtos icônicos. Estamos unindo duas marcas fortes e expandindo a ocasião de consumo para os nossos consumidores,” comenta Camilla Ortenblad, diretora de Marketing da Pizza Hut no Grupo IMC (International Meal Company).

As novidades estarão disponíveis em todas as 275 lojas de Pizza Hut espalhadas pelo país, com Breadsticks a partir de R$ 19,90, Slider a R$ 12,90, pizza individual R$ 26,90 e pizza média a partir de R$ 52,90. Para mais informações, acesse o site .



