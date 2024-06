Adnews Snap aposta em IA generativa para impulsionar realidade aumentada no Snapchat

Snap, proprietário do Snapchat , lançou sua mais recente interação de tecnologia de IA generativa, que permitirá aos usuários ver efeitos especiais mais realistas ao usar câmeras de telefone para filmar a si mesmos, buscando ficar à frente dos rivais nas redes sociais.

A empresa foi pioneira no campo da realidade aumentada (RA), que sobrepõe efeitos computadorizados a fotos ou vídeos do mundo real. Embora Snap permaneça muito menor do que plataformas rivais como Meta, a empresa abre uma nova oportunidade e aposta que a criação de efeitos especiais mais avançados e extravagantes, chamados ‘Lentes’, atrairá novos usuários e anunciantes para o Snapchat.

Os desenvolvedores de AR agora podem criar lentes com tecnologia de IA, e os usuários do Snapchat poderão usá-las em seu conteúdo.

O Snap também anunciou uma versão atualizada de seu programa para desenvolvedores chamado ‘Lens Studio’, que usuários e desenvolvedores podem usar para criar recursos de RA para Snapchat ou outros sites e aplicativos. Bobby Murphy, diretor de tecnologia da Snap, disse que o Lens Studio aprimorado reduziria o tempo necessário para criar efeitos AR de semanas para horas e produziria trabalhos mais complexos.

O Lens Studio inclui um novo conjunto de ferramentas generativas de IA, como um assistente de IA que pode responder a perguntas se um desenvolvedor precisar de ajuda. Outra ferramenta permitirá que os usuários digitem um prompt e gerem automaticamente uma imagem tridimensional que possam usar em suas lentes RA, eliminando a necessidade de desenvolver um modelo 3D do zero.

Versões anteriores da tecnologia RA eram capazes apenas de efeitos simples, como colocar um chapéu na cabeça de uma pessoa em um vídeo. Os avanços do Snap permitirão que os desenvolvedores de realidade aumentada criem lentes mais realistas, como fazer com que o chapéu se mova perfeitamente junto com a cabeça de uma pessoa e combine com a iluminação do vídeo, disse Murphy. Snap também tem planos de criar experiências de RA de corpo inteiro, ao invés de apenas faciais, como gerar uma nova roupa, que atualmente é muito difícil de criar.

