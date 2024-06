Adnews Pesquisa revela as marcas mais confiáveis por geração

Geração Z confia mais em empresas de mídia social, enquanto Baby Boomers preferem marcas de cuidados no lar.

Uma pesquisa recente da Morning Consult Intelligence, intitulada “Marcas Mais Confiáveis”, revelou que algumas marcas reinam em termos de confiança entre todas as gerações, no entanto, a confiança nas marcas varia significativamente entre as gerações.

A pesquisa, que questionou os participantes sobre o nível de confiança em cada marca, separou os resultados por gerações e analisou quais marcas são mais confiáveis para cada grupo em comparação com a média geral de adultos nos Estados Unidos.

A Geração Z demonstrou grande apreço por empresas de mídia social. Membros da “Gen Z” com 18 anos ou mais tendem a confiar nas empresas de mídia social mais do que a média dos adultos, com o TikTok liderando o ranking. A rede social tem uma pontuação líquida de confiança de 20,5 entre a Geração Z, significativamente maior do que a pontuação líquida de confiança de menos 3,3 do aplicativo entre todos os adultos pesquisados.

Para efeito de comparação, a marca mais confiável da Geração Z no geral, Band-Aid , possui uma pontuação líquida de 47,2, mais do que o dobro da pontuação líquida de confiança dessa mesma geração para o TikTok. Isso demonstra que, embora o aplicativo seja mais confiável entre os jovens do que entre os mais velhos, ainda está longe de ser a marca que a Geração Z mais confia.

O TikTok é seguido na lista das marcas mais confiáveis da Geração Z em relação à média geral dos EUA por Snapchat , Spotify , Twitch , Discord e Instagram . A Meta , dona do Instagram, foi analisada separadamente na pesquisa e não figurou no ranking.

As listas de outras gerações também são reveladoras, e no que diz respeito aos Millennials, fica a dúvida se algo está acontecendo com as pessoas entre 28 e 43 anos.

Para essa geração, o TikTok aparece como a marca mais confiável, seguido por Bitcoin, Meta, World Wrestling Entertainment, Red Bull e, talvez o mais surpreendente de todos, Philip Morris. Apesar da fabricante de cigarros Marlboro ter apenas uma pontuação líquida de confiança de 3,1 entre os Millennials, isso é maior do que a pontuação de menos 8,8 da empresa entre os adultos dos EUA em geral.

Para a Geração X, nascidos entre 1960 e 1982, as marcas com as maiores pontuações de confiança em relação à média geral dos EUA estão relacionadas à alimentação ou aos cuidados no lar, lideradas por Bush’s Beans, seguida por Palmolive, General Mills, Ore-Ida e Cottonelle. Já os Baby Boomers, nascidos entre a segunda metade dos anos 40’ até a primeira metade dos anos 60’, favorecem Procter & Gamble, Nabisco , Vlasic Pickles, Newman’s Own e Ore-Ida.

O que isso significa para as marcas?

As empresas precisam entender as nuances da confiança da marca entre as gerações para construir relacionamentos autênticos e duradouros com seus consumidores.

Adaptar as mensagens, canais de comunicação e estratégias de marketing para atender às expectativas e necessidades específicas de cada geração é crucial para o sucesso a longo prazo.

Vale ressaltar que a pesquisa se baseia em dados coletados nos Estados Unidos e que as percepções de confiabilidade da marca podem variar em outros países e regiões.

*Com informações da Fast Company | Foto de capa: wayhomestudio/ Freepik

