Adnews Budweiser promove show de Bruno Mars em apoio ao Rio Grande do Sul

Iniciativa arrecada cestas básicas para o Rio Grande do Sul e sorteia 750 pares de ingressos para doadores.

A cerveja oficial da aguardada turnê brasileira do cantor Bruno Mars, Budweiser acaba de anunciar que irá realizar um show especial do artista para doadores de uma iniciativa beneficente conjunta com a organização não-governamental Ação da Cidadania, em prol do Rio Grande do Sul. A novidade promete criar uma verdadeira mobilização entre fãs de música e do cantor para destinar cestas básicas à população do estado em meio ao período de reconstrução das áreas afetadas pelas chuvas. A iniciativa faz parte do conjunto de ações de Budweiser, marca da Ambev , em apoio às vítimas dos temporais.

Com o evento, Bud proporcionará ao público uma experiência exclusiva e mais intimista. Serão sorteados 750 pares de convites entre os participantes da ação solidária que ficarão mais próximos do ídolo Bruno Mars em sua primeira parada no país, antes do início da série de apresentações em estádios. O show especial acontecerá em 1º de outubro, na cidade de São Paulo, e será produzido pela Live Nation, responsável pela turnê do cantor no país.

Como participar

Para se juntar à ação Budweiser e Bruno Mars pelo Rio Grande do Sul, basta realizar uma doação na página da iniciativa no site da Ação da Cidadania. A cada R$ 50 doados, o participante recebe um número da sorte para concorrer a um par de ingressos para o show. As doações poderão ser realizadas até 12 de julho de 2024.

A parceria com a Ação da Cidadania e o convite para que Bruno Mars faça parte da mobilização pelo Rio Grande do Sul são ações de Bud que se somam às iniciativas da Ambev para prestar apoio às pessoas do estado. A marca também já enviou suprimentos para apoiar famílias desabrigadas e voluntários que buscam a reconstrução das regiões afetadas, como 20 toneladas de arroz em parceria com a indústria Arroz Brilhante. Além disso, no início de maio, a Ambev parou sua produção de cerveja em Viamão para envasar 850 mil latas de água potável por dia e doar à população do Rio Grande do Sul. Até o momento, as doações já ultrapassaram 5 milhões de litros.

*Foto de capa: Divulgação/Budweiser

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn .

#ADDSomethingNew #ADNewsOficial #ADGroupBR

The post Budweiser promove show de Bruno Mars em apoio ao Rio Grande do Sul appeared first on ADNEWS .