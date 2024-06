Adnews Boticário e Dot. transformam Cirque du Soleil com cenário interativo

Parceria oferece experiência com brindes e cenário especial nas apresentações de Crystal em São Paulo e Rio de Janeiro.

A agência brasileira de live marketing Dot., em parceria com o Boticário , está lançando uma experiência única e encantadora durante as apresentações do Cirque du Soleil no Brasil. Quem for às sessões até o dia 23 de junho no Rio de Janeiro, e em São Paulo, entre 5 de julho a 6 de outubro, encontrará um cenário lúdico, repleto de brilhos e cristais onde o espectador poderá se sentir como um verdadeiro artista.

O Cirque du Soleil desembarca no Brasil esta semana para uma temporada mágica de 10 dias, com 16 sessões na capital fluminense. Os espectadores serão convidados a mergulhar no mundo do circo de maneira inédita e interativa. Em um cenário encantador, adornado com brilhos e cristais iluminados por luzes refletidas no gelo, o público terá a oportunidade de se sentir como verdadeiros artistas e acrobatas do espetáculo.

Com performances inéditas, Crystal, um espetáculo do Cirque du Soleil, explora o potencial artístico do gelo, combinando a graça e fluidez da patinação e acrobacias sobre o gelo. Crystal é uma jovem cheia de imaginação, mas incompreendida, que se sente deslocada da realidade ao seu redor. Ela está entre uma eterna busca constante por entender quem ela é e aceitar as diferentes versões dela mesma no mundo.

O Boticário vai conectar-se ao espetáculo para transformar a vida dos espectadores. Transformando o cotidiano em extraordinário. Como? Trazendo da imaginação para a cenografia e o mood espetacular do gelo. Este toque de magia estará no conceito visual do espetáculo, nos movimentos acrobáticos, no brilho e reflexo do cristal no gelo.

Ao adentrar o espaço do evento, os participantes serão incentivados a escanear um QR Code para realizar um breve cadastro. Após essa rápida ação, os clientes ganharão um mimo exclusivo do Boticário, transformando a experiência em algo ainda mais memorável.

“A parceria com a Dot. e o Boticário nos permite levar a magia do Cirque du Soleil para um novo nível, oferecendo ao nosso público uma vivência única e encantadora. Estamos muito empolgados em fazer parte desse projeto e proporcionar momentos inesquecíveis aos nossos clientes”, declara Simone Malta, sócia e co-fundadora da Dot.

Essa ação promete ser um dos pontos altos da temporada do Cirque du Soleil em São Paulo e no Rio Janeiro, evidenciando o poder da colaboração entre grandes marcas para criar experiências inovadoras e inesquecíveis.

Para mais informações sobre as apresentações e a ação especial, acesse o site oficial do Cirque du Soleil ou siga as redes sociais do Boticário e da Dot.



*Foto de capa: Divulgação/O Boticário e Dot.

