Animal Alerts combina tecnologia e compartamento de cães para prever terremotos

Em uma iniciativa inovadora lançada na América Latina, a colaboração de especialistas nos setores de cuidados com animais, tecnologia, ciência e mídia chegou em uma nova solução para alertas precoces de terremotos e segurança pública. Intitulado ‘Animal Alerts’, o projeto traz o primeiro sistema de alerta de terremotos com base no comportamento de cães, que tem uma sensibilidade apurada para esse tipo de acontecimento natural.

Lançada pela empresa PetPace, uma das líderes do setor em monitoramento de saúde animal no mundo, a ação tem início em Lima, no Peru, zona sísmica devido à sua localização ao longo do Círculo de Fogo do Pacífico, reconhecida como a área mais tectonicamente ativa do mundo. Por meio de uma coleira inteligente, dados de saúde de diferentes cães estão sendo coletados e analisados em tempo real para correlação com terremotos, possibilitando assim o desenvolvimento de um sistema que alerte os moradores de forma prévia em diferentes canais de mídia.

“Muitos estudos sistemáticos demonstram que os animais geralmente se comportam de maneira diferente antes dos terremotos. Com o uso da tecnologia e inteligência artificial, o Animal Alerts nos permite, pela primeira vez, coletar dados fisiológicos reproduzíveis em tempo real, o que pode ajudar na previsão de risco de terremotos de curto prazo”, destaca a Dra. Rachel Grant, ecologista comportamental e professora sênior da London South Bank University.

Segundo Rachel , os cães são modelos particularmente úteis desse fenômeno devido aos seus sentidos aguçados e a proximidade com os humanos.

Combinando natureza e tecnologia

Projetada para garantir conforto aos animais de estimação, a coleira inteligente PetPace coleta informações vitais de saúde por meio de seus sensores não invasivos e sem eletrodos. Dados como pulso, temperatura e respiração são registrados em tempo real e, com base em parâmetros e algoritmos de IA desenvolvidos pela equipe científica da empresa, o nível de estresse do cão é determinado. Quando vários cães em vários locais de Lima mostram um aumento anômalo no nível de estresse ao mesmo tempo, isso pode ser uma indicação de um terremoto iminente.

“Há uma necessidade urgente de abordagens inovadoras para alertar o público antes de um terremoto, especialmente porque a infraestrutura de Lima é extremamente vulnerável à atividade sísmica. Assim, um aviso prévio e oportuno da Animal Alerts pode ajudar a salvar inúmeras vidas”, pontua Carlos Guardia Brown, especialista em gerenciamento de risco de desastres da Techo Peru.

De acordo com Dr. Asaf Dagan, cientista-chefe e cofundador da PetPace, a PetPace está focada em monitorar continuamente os dados fisiológicos e comportamentais dos cães para garantir seu bem-estar, e que os mesmos dados podem ser aproveitados com o objetivo de proteger as comunidades.

Potencialização através da mídia

Para um alerta eficaz de terremoto, o Animal Alerts fechou parcerias com players como Mediaplus Group e Reset Media para a transmissão desses alertas por meio de mensagens geolocalizadas em outdoors digitais, web, celular e rádio. Com o apoio de vários especialistas em nutrição animal em Lima, ações no varejo também convocam mais voluntários para participar do programa, indicando o portal animal-alerts.org para mais informações e como participar.

A criação do projeto foi realizada em parceria com o Serviceplan Group, uma das principais redes de agências independentes do mundo, sediada em Munique (Alemanha), e também com a L&C, agência com escritórios em Lima e Nova York. Entre outros parceiros estão players como Eat, Sleep + Design e Astral Kreativ.

“Esta iniciativa não apenas mostra um uso inovador da tecnologia, mas também enfatiza a profunda conexão entre humanos e seus animais de estimação, alavancando esse vínculo para proteger a comunidade”, comenta Alex Schill, diretor de criação do Serviceplan Group. “Para quem cresceu em um país como o Peru, onde a atividade sísmica é constante, essa ideia se torna uma ferramenta realmente valiosa”, acrescenta Rolando Cordova, diretor de Criação da L&C.

