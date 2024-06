Adnews Wellhub e Utreino se unem para promover saúde e bem-estar com Flávia Alessandra e Otaviano Costa

Plataforma disponibiliza treinos e videocasts de bem-estar gratuitos aos assinantes do plano Starter e superiores.

O Wellhub (anteriormente Gympass ), anuncia a parceria com o casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa, um dos casais mais queridos do público brasileiro, para oferecer a todos os usuários da sua plataforma, a partir do plano Starter, acesso gratuito à Utreino .

A plataforma concebida pela dupla de artistas oferece aos seus assinantes uma ampla variedade de treinos para serem realizados em casa, na academia ou ao ar livre.

Além da ampla gama de atividades disponíveis, a Utreino traz conteúdos em diversas áreas do bem-estar, incluindo um videocast que aborda o bem-estar de forma integral, para ajudar os usuários a alcançarem um estilo de vida saudável e equilibrado.

A Utreino oferece rotinas de atividades adaptadas aos objetivos e necessidades específicas de cada assinante, com uma interface intuitiva e fácil de navegar.

Wellhub e Utreino compartilham o propósito de democratizar o acesso à atividade física, saúde e bem-estar, com qualidade e flexibilidade. A parceria reforça o compromisso do Wellhub de oferecer soluções acessíveis para as empresas e seus colaboradores.

“Sempre compreendemos a importância de cuidar do corpo e da mente para alcançarmos a plenitude em nossas atividades artísticas, produtivas e pessoais. Essa consciência nos levou a investir em uma plataforma que promove a saúde e o bem-estar de forma acessível e eficaz, especialmente diante das mudanças de comportamento no ambiente corporativo, onde o autocuidado vem ganhando cada vez mais relevância”, explica Flávia Alessandra.

Priscila Siqueira, vice-presidente sênior e líder do Wellhub no Brasil, compartilha o orgulho da plataforma em receber Flávia e ao Otaviano. Segundo ela, além de oferecer aos membros um app completo, os novos parceiros irão ajudar o Wellhub a levar bem-estar para para os clientes corporativos e seus colaboradores, atuando como embaixadores da missão da plataforma.

“A parceria com o Wellhub se alinha perfeitamente com a nossa visão para a Utreino, pois nos dá a oportunidade de expandir nossa presença e impacto, atingindo um público mais amplo e diversificado. Acreditamos que a parceria com a Wellhub gera ainda mais reputação, credibilidade ao que construímos e potencializa nosso objetivo de entrada nas grandes empresas e impactando positivamente a saúde e o bem-estar de um número ainda maior de pessoas. Estamos entusiasmados com as possibilidades que essa parceria traz e confiantes de que ela nos ajudará a construir um futuro ainda mais promissor para a Utreino”, conclui Otaviano Costa.

*Foto de capa: Divulgação/Wellhub|Utreino

