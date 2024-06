Adnews McDonald’s remove IA de seus drive-thrus nos EUA, após “falhas engraçadas”

O McDonald’s está removendo a tecnologia de pedidos alimentada por inteligência artificial de seus restaurantes drive-thru nos EUA, depois que os clientes compartilharam situações engraçadas em relação ao sistema.

Um teste do sistema, desenvolvido pela IBM e que utiliza software de reconhecimento de voz para processar pedidos, foi anunciado em 2019. No entanto, não se mostrou totalmente confiável, resultando em vídeos virais de pedidos bizarros e mal interpretados, que vão desde sorvete com cobertura de bacon até centenas de dólares em nuggets.

A rede de fast food disse aos franqueados que removeria a tecnologia dos mais de 100 restaurantes em que a testou até o final de julho, conforme relatado pelo portal Restaurant Business. Porém, acrescentou que continua confiante de que a tecnologia ainda fará parte do futuro dos seus restaurantes.

“Após uma análise cuidadosa, o McDonald’s decidiu encerrar nossa atual parceria global com a IBM em AOT. Continuaremos avaliando soluções escaláveis ​​e de longo prazo que nos ajudarão a tomar uma decisão formada sobre uma futura solução de pedidos por reconhecimento de voz, até o final do ano”, disse o comunicado.

A tecnologia tem sido controversa desde o início, embora inicialmente as preocupações se concentrassem no seu potencial para tirar os empregos das pessoas. Com o tempo, tornou-se evidente que a substituição de trabalhadores humanos em restaurantes pode não ser tão simples como as pessoas inicialmente temiam.

Os contratempos do sistema de pedidos com IA foram mostrados na internet. Em um vídeo, que tem 30 mil visualizações no TikTok, uma jovem fica cada vez mais irritada enquanto tenta convencer a IA de que quer um sorvete de caramelo.

Em outro, que tem 360 mil visualizações, uma pessoa afirma que seu pedido foi confundido com outro feito por outra pessoa, resultando na adição de nove pedidos de chá à sua conta. Outro vídeo popular mostra duas pessoas rindo enquanto centenas de dólares em nuggets de frango são adicionados ao seu pedido. O New York Post também relatou que outra pessoa adicionou bacon ao seu sorvete por engano.

O fim deste teste não significa o fim das preocupações sobre a remodelação da IA ​​no local de trabalho. A IBM disse que continuaria a trabalhar com o McDonald’s no futuro.

“Esta tecnologia comprovadamente possui algumas das capacidades mais abrangentes do setor, rápida e precisa em algumas das condições mais exigentes. Enquanto o McDonald’s reavalia e refina seus planos para AOT, esperamos continuar a trabalhar com eles em uma variedade de outros projetos”, finaliza IBM em comunicado.

*Foto de capa: Divulgação/McDonald’s

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn .

#ADDSomethingNew #ADNewsOficial #ADGroupBR

The post McDonald’s remove IA de seus drive-thrus nos EUA, após “falhas engraçadas” appeared first on ADNEWS .