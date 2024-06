Adnews Kitkat marca presença no Rock in Rio 2024 com promoção exclusiva

Pelo terceiro ano consecutivo, Kitkat reafirma seu compromisso com os amantes de música e diversão ao marcar presença no tão aguardado Rock in Rio Brasil 2024. Após deixar sua marca na edição de 2022, no The Town em 2023, retorna com uma promoção exclusiva ‘Seu break no Rock in Rio’, tornando a edição que celebra os 40 anos de história do Rock in Rio ainda mais empolgante.

Até 31 de julho, ao adquirir três produtos Kitkat, os participantes poderão registrar os cupons fiscais no site oficial da campanha e descobrir na hora se ganharam um mini amplificador como prêmio instantâneo. Além disso, concorrerão toda semana a sorteios de pares de ingressos de gramado e, no final da promoção, a um sorteio de 40 mil reais em certificado de ouro, além de um par de ingresso de gramado para curtir um dia do festival com acompanhante e todas as despesas pagas. Todos os detalhes sobre o regulamento podem ser encontrados no site oficial .

Para Tatianna Perri, diretora de Marketing de Chocolates da Nestlé, esta participação representa um capítulo de pertencimento para a marca.

“A música é um pilar fundamental na trajetória da marca e, para nós, proporcionar ao público experiências dentro desse universo é de extrema importância, pois assim nos conectamos ainda mais com eles. Por isso, estamos felizes em oferecer às pessoas a oportunidade de irem ao festival por meio desta promoção para viverem breaks inesquecíveis”, disse Tatianna.

Para Eduardo Andrade, Co-CEO da AKM, agência responsável pela promoção, desenvolver uma campanha para uma marca icônica como Kitkat no Rock in Rio Brasil 2024 é extremamente significativo.

“Este tipo de parceria nos permite criar experiências únicas e inesquecíveis, que não só engajam os consumidores, mas também reforçam a presença da marca de maneira autêntica e impactante. Além disso, quando realizamos uma ação como essa, nosso objetivo é estender a conversa em torno do patrocínio, indo além do tempo do festival. Queremos que a presença da marca no evento se torne uma experiência desejável para o público, incentivando uma conexão mais duradoura’’, finaliza Andrade.

KitKat Chocolatory lança sabores inspirados nas festas juninas

E a Kitkat Chocolatory já está em clima de comemoração com a chegada das festas juninas, tão tradicionais no Brasil durante o mês de junho. Em celebração a essa época especial, a marca lança três novos sabores sazonais para tornar as comemorações ainda mais deliciosas: Quentão, Doce de Abóbora com Coco, e Canjica. Os novos sabores estão disponíveis na versão Pick&Mix 11,6g em todas as lojas e quiosques da marca em São Paulo e Rio de Janeiro, em edição limitada.

“Estamos sempre em busca de trazer inovações aos nossos consumidores, desde sabores inusitados até aqueles que têm um significado especial na vida dos brasileiros. É por isso que nossos lançamentos inspirados nas festas juninas capturam a essência dessas celebrações. Queremos levar nosso break para que todos possam saborear um pedacinho dessas festividades tão queridas, repletas de tradição e alegria, em cada mordida dos nossos chocolates”, destaca Tatianna Perri, diretora de Marketing de Chocolates da Nestlé.

Os sabores Quentão, Doce de Abóbora com Coco e Canjica na versão Pick&Mix, vendidos por R$4,20, estarão disponíveis para compra nas lojas Kitkat Chocolatory em São Paulo, nos shoppings Pátio Paulista, Cidade São Paulo e Eldorado, além dos quiosques da marca localizados nos shoppings Center Norte, Anália Franco e Tietê Plaza, em São Paulo, Park São Caetano (São Caetano do Sul), e Parque D. Pedro (Campinas); e na loja Kitkat Chocolatory no Rio de Janeiro, localizada no BarraShopping.

Serviço

Rock in Rio 2024

Data: 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024

Local: Cidade do Rock | Parque Olímpico, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro (RJ)

Ingressos: Compre seu ingresso no site oficial do evento

