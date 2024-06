Adnews Dragão de ‘A Casa do Dragão’ domina prédio do Nubank em São Paulo

Instalação de 15 metros comemora estreia da segunda temporada da série na plataforma de streaming Max.

Em uma mistura de fantasia e realidade, um gigante dos céus de Westeros desceu sobre as movimentadas ruas de São Paulo. Uma réplica de 15 metros de Syrax, o dragão de Rhaenyra Targaryen, do aclamado universo da série ‘ HBO Original A Casa do Dragão ’, pousou na última quinta-feira (13) no topo do icônico prédio roxo do Nubank , localizado em São Paulo na Avenida Rebouças. A grande criatura é a primeira e única desse tipo na América Latina. A iniciativa é parte da parceria entre o Nubank e a Max , plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery , que faz parte das ofertas do Nubank+ e Ultravioleta, e celebra a estreia da segunda temporada da série, que foi lançada no dia 16 de junho, na Max e na HBO.

“Estamos muito felizes em trazer a magia e a grandiosidade do universo de Game of Thrones e A Casa do Dragão para o coração de São Paulo, por meio dessa iniciativa, que reforça a nossa entrada como marca no território de cultura pop. Trazer o dragão para o topo do Nu não é apenas uma celebração aos fãs das séries, mas uma representação da nossa parceria com Max. Juntos, estamos criando uma experiência integrada para os nossos clientes, oferecendo entretenimento de qualidade para aproveitarem seus momentos de lazer por meio do Nubank+, que oferece assinatura de Max inclusa por 12 meses, sem custo adicional no plano básico com anúncios”, afirma Juliana Roschel, diretora de marketing do Nubank.

Para Alessandra Pontes, vice-presidente de Distribuição e Parcerias para o Brasil da Warner Bros. Discovery (WBD), a instalação do icônico dragão, que representa o universo de Westeros, simboliza a força desta parceria.

“É emblemático que tragamos à sede do Nubank o ícone máximo de poder e fascínio do universo Game of Thrones e A Casa do Dragão. Celebramos de maneira singular essa parceria, que contempla a oferta da assinatura da Max para os clientes Nubank+ e Ultravioleta, além de experiências que encantarão o público também fora das telas”, diz Alessandra.

A iniciativa representa os conflitos e as tensões entre o Conselho Preto e o Conselho Verde durante a segunda temporada de A Casa do Dragão. Nessa dinâmica, o Nubank, parceiro da Max, escolheu o lado do Conselho Preto, representado pela imagem de Syrax, o dragão de Rhaenyra.

Dentro do conceito da campanha da segunda temporada da série, que propõe ao público que “Escolha o Seu Lado” na batalha dos Conselhos Verde e Preto, cidades de diferentes países estão sendo tomadas pelas bandeiras de cada lado, com animações em CGI. A invasão das bandeiras já começou no Brasil. Os Verdes tomaram conta do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e a iniciativa terá continuidade em outros países da América Latina, como México, Argentina, Chile e Colômbia.

O espetáculo visual do dragão no Brasil se tornou realidade graças ao talento do artista Fabio Alexandre, que meticulosamente construiu a criatura usando materiais como isopor de alta densidade, resina à base d’água, laminação em fibra de vidro, tintas automotivas e resina cristal com proteção solar, concluindo a obra após 20 dias de trabalho dedicado. Os fãs terão a oportunidade de ver o dragão durante um mês, até o dia 12 de julho.

Segunda temporada de A Casa do Dragão

Na segunda temporada da aclamada série, Westeros está à beira de uma sangrenta guerra civil entre os Conselhos Verde e Preto, que lutam pelo Rei Aegon e pela Rainha Rhaenyra, respectivamente. Cada lado acredita que o Trono de Ferro lhe pertence. Nos trailers Verde e Preto essas duas perspectivas são refletidas em metades separadas, mas que complementam a mesma história. Agora “Há que Escolher” na Casa Targaryen, enquanto o reino toma forma nesta segunda temporada.

A série é baseada em “Fogo e Sangue”, de George R.R. Martin, que é cocriador e produtor executivo junto com Ryan Condal, que também é showrunner da série.

Sir Nunoryus

Como o Nu pode facilitar os serviços financeiros, até mesmo em reinos medievais? E se existisse um Nubank em reinos medievais?

Além da ativação do dragão, o Nubank apresenta Sir Nunoryus, o mestre das finanças, que resolve problemas com soluções que quebram burocracias e simplificam a economia do reino, assim como o Nubank facilita a vida de seus clientes.

Desde o último domingo (16), as redes oficiais do Nubank compartilha episódios que mostram como Nunoryus gerencia a economia do reino enquanto dragões e lordes travam suas batalhas.

Nubank+

A parceria com Max também está presente via Nubank+, a evolução da experiência com o Nu. Clientes Nubank+ contam com 12 meses de assinatura inclusa, sem custo adicional no plano básico com anúncios, cashback instantâneo de 0.5% no cartão de crédito, saques grátis ilimitados na rede Banco24Hora, Assistente de Pagamentos e muito mais.

*Foto de capa: Divulgação/Nubank

