Enzo Souza* Correu atrás do prejuízo? Musk tenta fazer as pazes com indústria publicitária

O bilionário Elon Musk, dono da rede social X, anteriormente conhecida como Twitter , tentou “por panos quentes” na sua relação com a indústria da publicidade, que está afetada desde o ano passado, quando ele mandou os anunciantes “se foderem” (perdão por ter que replicar o vocabulário dele *risos*) após alguns terem retirado seus anúncios no X devido ao apoio de Musk a um post antissemita.

A revolta do bilionário foi maior com o CEO da Disney , Bob Iger, que foi um dos principais nomes a parar os gastos com publicidade na plataforma.

Durante uma entrevista com o CEO da WPP, Mark Read, no festival Cannes Lions 2024, o bilionário, em um tom moderado, disse que não se referiu a todos os anunciantes quando proferiu as palavras de baixo calão. De acordo com ele, em alguns casos os anunciantes estavam de fato insistindo em uma censura.

“No final do dia … se você for forçado a fazer uma escolha entre censura e dinheiro ou liberdade de expressão e perder dinheiro, vamos escolher o segundo! Vamos apoiar a liberdade de expressão em vez de concordar em ser censurado por dinheiro, que é, eu acho, a decisão moralmente correta”, disse Musk.

Ele acredita que as marcas têm pleno direito de escolher onde vão realizar seus investimentos de mídia, mas que não é interessante que elas insistam que não possa ter nenhum tipo de conteúdo com o qual elas não concordem na plataforma.

Apesar do atual discurso apaziguador de Musk, as medidas que ele implementou na rede social desde sua aquisição, em 2022, foram cruciais para a queda de anunciantes no X.

Elon mudou drasticamente a dinâmica da plataforma, demitindo funcionários, introduzindo o selo de verificação pago e reduzindo a moderação de conteúdo. Todas essas ações resultaram no aumento da desinformação e do discurso de ódio na rede social. Como consequência disso, quase metade dos 100 maiores anunciantes da plataforma se afastaram, de acordo a Media Matters. Para recuperar esse prejuízo, tendo em vista que a receita total do antigo Twitter dependia 90% de publicidade, o bilionário lançou a assinatura premium, que não foi muito bem recebida pelos usuários.

Mesmo que alguns anunciantes tenham retornado à plataforma, a quebra de confiança de algumas empresas no X e o dano causado pelas falas e medidas de Musk ainda é grande.

Durante sua conversa com o CEO da WPP nesta quarta-feira, o dono do X comentou as preocupações dos anunciantes, sugerindo que sua rede social pode ser um investimento valioso em mídia para os anunciantes que querem se conectar com nomes relevantes.

“Se você está tentando alcançar tomadores de decisão seniores, se deseja alcançar as pessoas mais influentes do mundo, não apenas influenciadores de mídia social, mas quem realmente administra empresas, países, e intelectuais do mundo … a plataforma X é de longe a melhor”, disse Musk.

O bilionário continuou dizendo que sua rede social está buscando ser cada vez mais eficaz na distribuição de anúncios de acordo com o público alvo ideal. Segundo ele, os anúncios que atingem o público certo no momento ideal são mais bem vistos.

“A utilidade da publicidade varia drasticamente. Se você está mostrando um anúncio de um produto ou serviço que deseja, quando quiser, isso é conteúdo. Se você está mostrando um anúncio de um produto que nunca compraria, isso é um anúncio”, comentou o dono do antigo Twitter.

Por mais atraente que essas palavras sejam para os anunciantes, as publicações de Musk em seu perfil oficial no X continuam afastando parte das marcas. Nesse sentido, Read questionou se Elon se arrepende de alguma postagem que já fez.

O polêmico bilionário respondeu que nem toda postagem que faz é bem recebida e que, de vez em quando, “dá um tiro no próprio pé”.

*Com informações do The Drum

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn .

#ADDSomethingNew #ADNewsOficial #ADGroupBR

The post Correu atrás do prejuízo? Musk tenta fazer as pazes com indústria publicitária appeared first on ADNEWS .