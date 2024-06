Adnews Women’s Music Event chega à 8ª edição celebrando protagonismo feminino

De 20 a 23 de junho, evento apresenta debates sobre saúde mental, diversidade musical e performances de artistas de todo Brasil.

Em sua oitava edição, o Women’s Music Event (WME) , maior evento voltado ao protagonismo feminino no mundo da música do Brasil, cuja conferência se firma no calendário como uma das mais importantes do país, acontece de 20 a 23 de junho. Sua programação já está completa, com mesas e oficinas dos mais diversos temas como meteorologia em eventos musicais, saturação dos festivais, saúde mental e pausas nas carreiras e Olho no Olho para pitches de artistas. Na curadoria dos shows, estilos que vão da música clássica, passando pelo midstream, rap, até o pagode, com artistas do Norte, Nordeste e de vários estados do Brasil. O tema norteador do ano é o Joy Of Missing Out (JOMO), entregando humanização, networking de qualidade e tranquilidade para o público.

Confira a programação completa abaixo:

Dia 20/06, Quinta-feira

Deezer Apresenta – Festa de Abertura

> Painel : Papo com as idealizadoras do WME — Monique Dardenne e Claudia Assef

> Painel : A vez das musicistas: a crescente (e necessária) demanda por instrumentistas mulheres

Convidadas: Lana Ferreira, Mônica Agena e Natália Ferlin

Mediação: Claudia Assef

> Shows : Julia Mestre + DJ’s Paulete Lindaselva e From House to Disco

Dia 21/06, Sexta-feira

Programação Conferência na Biblioteca Mário de Andrade

> Auditório :

> 11h > Abertura do credenciamento

> 11h30 às 12h > Abertura Oficial : As idealizadoras Claudia Assef e Monique Dardenne falam da programação e do conceito de Joy Of Missing Out (JOMO)

> 12h às 13h > Mina Bem Estar apresenta : Sua Avó Também Goza — Sexo na maturidade

Convidadas: Marta Crioula (Vozes Mulheres 50+), Silvia Ruiz (Creator e Colunista UOL) e Neon Cunha (Matrona da Casa Neon Cunha)

Mediação: Lia Bock

> 14h40 às 15h > WME Shorts : A (re)existência dos povos originários no contexto da música indígena contemporânea produzida nas grandes cidades

Convidada: Brisa Flow

> 16h às 17h30 > Q&A com a Madrinha do WME, Tulipa Ruiz

Mediação: Claudia Assef

> Sala Oval :

> 13h às 13h20 > WME Shorts : Plano B: uma má ideia é uma ideia que não pode ser mudada; dicas e toques sobre como vencer os obstáculos na caminhada da música.

Convidada: Leca Guimarães

> 13h30 às 14h30 > Heineken Apresenta : A cultura preta como lançadora de tendências

Convidadas: Adriana Barbosa (Feira Preta), Carolina Monteiro (coordenadora de marketing da Heineken), Sara Loiola (Festival Yalodê)

Mediação: Luana Ribeiro (Casa Lab)

> 15h às 16h > Raio-x do mercado da música digita l: robôs inflacionando os plays, baixos valores pagos pelas plataformas, legislação e novos players do mercado

Convidadas: Verônica Pessoa (The Orchard), Julia Braga (Som Livre), Iasmine Amazonas (OneRPM)

Mediação: Dani Ribas (Sonar Cultural/ID_MUSIQUE/Mídia Ninja).

> 17h às 18h > Billboard apresenta Back2Back artistas surpresa

Convidadas: artistas surpresa

Mediação: Débora Miranda (editora chefe da Billboard)

> Oficinas

> 13h às 14h > UBC Apresenta : Um papo sobre composição de letras e arranjos, com a cantora e compositora Josyara

Facilitadora: Josyara

> 16h às 17h > Som Livre apresenta : Como mais mulheres artistas podem impulsionar suas carreiras musicais

Convidadas: Karen Cavalcanti (gerente de label marketing), Sylvia de Sá (gerente de digital sales)

Mediação: Pollyana de Moraes (gerente de comunicação)

> Espaço Heineken dentro da Biblioteca Mário de Andrade :

> 16h às 16h30 > Olho no Olho – Um formato mais humanizado do speedy meeting (atividade com inscrição prévia)

Participação: Simone Marçal (Formeus), Luciana Simões (Festival BR135), Ana Morena (Festival DoSol), Michelle Cano (Festival Coma)

> 17h30 > Happy Hour : Open Heineken, Open Mic e DJ Miss Tacacá

*Entrada somente com a pulseira da conferência

> Shows gratuitos na Praça Dom José Gaspar (ao lado da biblioteca):

> A partir das 18h > Amanda Magalhães e Juliana Linhares feat. Josyara

Dia 22/06, Sábado

Programação Conferência na Biblioteca Mário de Andrade

> Sacada :

> 11h às 12h30 > Brutal Fruit apresenta: brunch com pagode

Convidadas: Pagode da Dessa e Fernanda Paiva

> Auditório:

> 12h30 às 13h30 > De podcasts a vídeos curtos : Como ficar por dentro das atualizações e usar com maestria as plataformas multiformato

Convidadas: Ana Leguth (Hervolution/Kondzilla), Helen Ramos (Hel Mother), Renata Gomes (Virgin Music Group)

Mediação: Sandra Jimenez (Youtube)

> 13h30 às 14h30 > A saturação do mercado de Festivais : com custos altos de produção artística e captação cada vez mais difícil, o mercado de entretenimento musical mostra sinais de inchaço e pode estar prestes a explodir. Qual seria a solução no médio prazo?

Convidadas: Suyanne Keidel (Casa Natura Musical), Nicole Balestro (Balestro Co), Ana Garcia (Coquetel Molotov)

Mediação: Ana Morena (Festival DoSol)

> 15h às 15h20 > WME Shorts – Nortear : um olhar sobre a relevância musical da região Norte do Brasil versus o apagamento em grandes eventos culturais Apresentação: Aíla (Artista/Festival Mana)

> 17h às 18h > Cancelamentos e pausas nas carreiras das artistas : Burnout, ansiedade, autocobrança e a saúde mental das artistas

Convidadas: Eliane Dias (Empresária CEO Boogie Naipe/Advogada), Malu Barbosa (Liga), Gabriela Pompermayer (Lets Gig)

Mediação: Karol Pelissioni

> Sala Oval:

> 12h30 às 13h30 > Selo Igual Apresenta : Um retrato sobre a presença feminina nos eventos ao vivo e na distribuição de direitos autorais.

Convidadas: Isabel Amorin (superintendente ECAD), Thabata Lima Arruda (pesquisadora), Vanessa Schutt (UBC)

Mediação: Luciana Adão (Oi Futuro)

> 14h30 às 15h30 > Os eventos e as condições climáticas : Como é possível prever, prevenir e aplacar os efeitos de climas extremos em eventos

Convidadas: Camilla Visibeli (Tempo OK tecnologia em Meteorologia), Leca Guimarães (DCset), Letícia Frungillo (Let’s Produções/WME)

Mediação: Luciana Adão (Oi Futuro)

> 15h30 às 16h30 > Discografia com Duda Beat

Mediadora: Sarah Oliveira (Apresentadora e Comunicadora)

> 16h30 às 17h > Show Quarteto Zuri: Do erudito ao popular, com o quarteto de cordas tradicional do Espírito Santo

> Oficinas:

> 13h30 às 14h30 > Direção criativa : arte, craft e indústria audiovisual — metodologia para criação de peças audiovisuais e contornar desafios que surgem na materialização de shows e clipes que ultrapassam os limites da imaginação.

Facilitadora: Nídia Aranha

> 15h às 16h > MusicPro Apresenta : O que são as montagens e como esse novo viés de criação vem impactando o mercado, como o exemplo: MTG Quem não quer sou eu – Seu Jorge e DJ TOPO

Facilitadora: Brenda Espasandin

> 16h30 às 17h30 > Abramus apresenta: Melodias e Rimas – O raciocínio por trás do Rap – Com flows insanos e muita improvisação, as incríveis Iza Sabino e Ashira vão te mostrar tudo sobre rimas!

Facilitadoras: Iza Sabino e Ashira

> Espaço Heineken dentro da Biblioteca Mário de Andrade:

> 16h às 17h > Olho no Olho – um formato mais humanizado do speedy meeting (atividade com inscrição prévia)

Participação: Luciana Adão (Oi Futuro), Katia Abreu (Virada Cultural), Ana Garcia (Coquetel Molotov), Priscilla Delgado (Instituto Mirante/Ceará)

> 17h30 > Happy Hour : Open Heineken, Open Mic e DJ Carol Tucuju

*Entrada somente com a pulseira da conferência

> Shows gratuitos na Praça Dom José Gaspar (ao lado da biblioteca):

> A partir das 18h > Bia Ferreira + Cynthia Luz

Dia 23/06, Domingo

Encerramento na Casa Natura Musical

> Shows : Brisa Flow, Tulipa Ruiz e Thaís Macedo

Women’s Music Event (WME) – 8ª Edição

Data : 20 a 23 de junho

Heavy House – dia 20 de junho, quinta-feira

Endereço : Rua Benjamin Egas, 297 – Pinheiros

Horário : a partir das 18h

Entrada : R$40,00

*Entrada com apresentação do ingresso ou venda na hora (sujeito a lotação)

Biblioteca Mário de Andrade – 21 e 22 de junho, sexta-feira e sábado

Endereço : Rua da Consolação, 94 – República, São Paulo – SP

Horário : das 11h às 18h

Entrada : ingressos a partir de R$ 60,00

Praça Dom José Gaspar – 21 e 22 de junho, sexta-feira e sábado

Endereço : Praça Dom José Gaspar – República, São Paulo – SP

Horário : a partir das 18h

Entrada : gratuita

Casa Natura Musical – 23 de junho, domingo

Endereço : Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros, São Paulo – SP

Horário : a partir das 18h

Entrada : entrada gratuita com retirada de ingressos pelo Instagram do WME

17.06 | 2º lote de ingressos, 12h

20.06 | 3º lote de ingressos, 12h

23.06 | Ingressos na bilheteria a partir das 17h

Passaporte Completo : R$ 140,00 + taxas

Passaporte Digital : R$60,00 + taxas

Ingressos disponíveis na plataforma Sympla

