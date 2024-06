Adnews TikTok impulsiona publicidade com soluções baseadas em IA

Plataforma lança avatares personalizados e dublagem com IA para facilitar campanhas globais.

O TikTok , conhecido por seus vídeos curtos e virais, está investindo em inteligência artificial (IA) para turbinar a publicidade dentro da plataforma. A rede social anunciou novidades que prometem facilitar o trabalho das marcas e dos criadores de conteúdo.

Uma das inovações é a chegada dos “avatares personalizados”. Imagine um influenciador digital criado por IA, capaz de representar uma marca ou um criador real. Essa tecnologia permite aos criadores expandir sua imagem para diversos idiomas e países, facilitando parcerias globais com marcas. Essas que, por sua vez, podem criar avatares baseados em seus porta-vozes ou influenciadores parceiros.

Outra novidade é o “banco de avatares”. São avatares pré-concebidos, interpretados por atores licenciados para uso comercial. Essa opção oferece às empresas uma maneira rápida de adicionar um toque humano às campanhas publicitárias. O TikTok garante diversidade nesses avatares, com diferentes etnias, nacionalidades e falas em vários idiomas.

É claro que a IA também levanta questões éticas. No ano passado, atores de Hollywood entraram em greve por receio do uso indevido de suas imagens para criar dublês digitais. No TikTok, os criadores de conteúdo terão controle sobre o uso de sua imagem para avatares virtuais, podendo definir valores, licenciamento e quem pode utilizá-los.

Para derrubar barreiras linguísticas, a plataforma também lança a ferramenta de “dublagem com IA”. Com ela, criadores e marcas podem traduzir seus vídeos para dez idiomas, incluindo inglês, japonês, coreano e espanhol. A ferramenta identifica automaticamente o idioma original, transcreve o conteúdo, traduz e gera um novo vídeo dublado.

O lançamento dessas novidades reforça a aposta do TikTok no mercado publicitário. Vale lembrar que, recentemente, a plataforma revelou que 61% de seus usuários já realizaram compras diretamente no app ou após ver anúncios.

Todas essas funcionalidades fazem parte do “TikTok Symphony”, a suíte de soluções de publicidade baseada em IA lançada em maio deste ano. O pacote inclui ferramentas para auxiliar profissionais de marketing na criação de roteiros, produção de vídeos e otimização de campanhas existentes.

*Com informações da EXAME

