Selo azul do Instagram: benefícios reais ou ostentação?

Análise de 4,5 milhões de contas brasileiras revela o impacto do selo no engajamento.

Um selo de verificação é um símbolo localizado ao lado do nome de uma conta do Instagram na busca e no perfil. Isso significa que o Instagram confirmou que a conta pertence oficialmente a uma figura pública, celebridade ou marca global, simplificando o processo de encontrar esses perfis. Obter o selo azul se tornou um objetivo desejado por muitos influenciadores e marcas.

A verificação ajuda a se destacar da multidão, dá mais confiança e confirma que a conta é verídica. Recentemente, a Meta introduziu uma nova política segundo a qual o selo pode ser comprado a uma taxa relativamente baixa. Diante disso, surge o questionamento: vale mesmo a pena o investimento?

Para responder a esta pergunta, o HypeAuditor, uma plataforma analítica de marketing de influenciadores baseada em inteligência artificial, analisou 4,5 milhões de contas brasileiras no Instagram. Veja abaixo os resultados da pesquisa.

Apenas 3,2% das contas no Instagram são verificadas

Mesmo contas com 1 mil seguidores podem ter um selo de verificação

Para entender melhor o princípio de obtenção da verificação, as contas foram separadas em cinco categorias com base no número de seguidores.

Foi descoberto que embora os selos de verificação sejam mais populares entre influenciadores com mais de 1 milhão de seguidores (72,6% deles são verificados), 1,2% dos nanoinfluenciadores com 1-10 mil seguidores também ostentam orgulhosamente o selo.

Apenas 7,7% das contas verificadas são de marcas

As marcas se preocupam menos com a verificação e apenas 7,7% delas exibem o selo azul.

Contas verificadas têm, em média, uma taxa de engajamento 54% maior

O estudo de 4,5 milhões de contas brasileiras no Instagram mostra que, em média, contas verificadas no Instagram têm 54% mais engajamento do que contas regulares. Essa tendência permanece em todos os grupos de influenciadores, independentemente da quantidade de seguidores.

Pode haver várias razões para isso. Talvez o Instagram dê preferência a contas verificadas, ou os usuários confiem mais nelas e estejam mais dispostos a interagir com suas postagens, ou as contas verificadas tenham um percentual maior de público de qualidade. Mas o fato é que, em algumas categorias, contas verificadas obtêm o dobro do engajamento das contas sem verificação.

Então, o selo de verificação azul é absolutamente necessário?

“Embora os dados da HypeAuditor comprovem que as contas verificadas geralmente recebem taxas de engajamento 54% mais altas, esse não é o único fator que determina o sucesso no Instagram. Ter um selo azul pode ajudar você a se destacar e a construir confiança com seu público, mas para realmente aumentar seu engajamento, você deve focar em criar conteúdo de alta qualidade e autêntico, interagir regularmente com seus seguidores e fomentar um senso de comunidade. Esses esforços, combinados com os benefícios de um selo de verificação, ajudarão você a alcançar os melhores resultados na plataforma”, declara a gerente de Marketing e porta-voz da HypeAuditor, Maria Marques.

