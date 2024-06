Globo alcança maior audiência em lutas de boxe desde 2004 com despedida de Anderson Silva No Rio de Janeiro, a luta registrou 12 pontos de audiência e 38% de participação.The post Globo alcança maior audiência em lutas de boxe desde 2004 com despedida de Anderson Silva appeared first on ADNEWS.

Home

Último Segundo

Parceiros

Adnews

Globo alcança maior audiência em lutas de boxe desde 2004 com despedida de Anderson Silva