Cannes Lions: Meta apresenta produtos para impulsionar o desempenho de empresas

Esta semana, no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions 2024, estamos apresentando três produtos para ajudar as empresas a crescerem, se engajarem melhor no Threads e estimularem a criatividade:

Um recurso de chat com IA para empresas no Messenger, desenvolvido com o Meta Llama 3, para ajudar os clientes a comprar produtos e obter suporte com mais facilidade;

Novas ferramentas de mensagens comerciais para criar, organizar e enviar mensagens de marketing pagas no Messenger;

O lançamento da API do Threads para permitir que empresas e criadores compartilhem novos conteúdos em escala.

Nossos investimentos em IA continuam a ajudar a impulsionar o desempenho das empresas. Como acompanhamento de um estudo anterior feito com a Universidade de Berkeley em 2022, no início deste ano, analisamos mais de um milhão de campanhas publicitárias de anunciantes nos EUA e descobrimos que, para cada dólar que um anunciante gasta com a Meta, nossos anúncios geram, em média, US$ 3,71 em receita para seus negócios. Isso representa um aumento de 12% no retorno sobre o gasto com anúncios (ROAS) a partir de 2022, o que significa que os anunciantes só nos EUA ganham aproximadamente US$ 180 bilhões em receita anualmente com os anúncios da Meta.

Além disso, o mesmo estudo constatou que, quando as empresas usam nossos produtos Advantage baseados em IA, elas obtêm um ROAS ainda maior. As campanhas configuradas para utilizar a ferramenta campanhas de compras Advantage+ geraram uma média de US$ 4,52 em receita para as empresas por dólar gasto em nossos anúncios. Quando os anunciantes que não usaram anteriormente as campanhas de compras Advantage+ ativaram os recursos de segmentação orientados pela IA do produto, tiveram, em média, um aumento de 22% no ROAS de nossos anúncios.

Impulsionando o desempenho com soluções alimentadas por IA Generativa

As ferramentas de IA estão auxiliando as empresas a melhorar o atendimento aos clientes e a descobrir novos produtos que possam interessá-los em nossas plataformas de mensageria. Estamos treinando a IA, desenvolvida com o Meta Llama 3, com base nas perguntas mais frequentes recebidas pelas empresas no Messenger, para compreender e responder às mensagens dos clientes sobre produtos de maneira interessante e natural.

As empresas já estão obtendo resultados usando esse novo recurso em teste. Por exemplo, quando a White Coat Manila, uma empresa de roupas hospitalares das Filipinas, utilizou a IA no Messenger, conseguiu economizar cerca de 20% nos custos de atendimento ao cliente e direcionar mais esforços para o crescimento dos negócios com a IA.

“A IA para mensageria de negócios é um verdadeiro divisor de águas. A ferramenta lida com centenas de dúvidas básicas de nossos clientes de forma rápida e precisa. Essa automação economiza aproximadamente 20% nos custos de atendimento ao cliente e nos ajuda significativamente a focar mais no crescimento de nossos negócios”, afirmou Franco B. Ongkingco, da White Coat Manila.

Empresas selecionadas podem começar compartilhando informações sobre si mesmas e seu catálogo de produtos no Meta Business Suite. Esses chats podem ser iniciados por meio de um anúncio “clique para enviar mensagem”, de forma orgânica ou pelo botão “Enviar mensagem” na página da empresa no Facebook.

Os clientes sempre têm a opção de solicitar uma mensagem com um agente humano, e as empresas também podem intervir manualmente na conversa a qualquer momento.

Recentemente, também iniciamos a implementação de recursos aprimorados de IA generativa para criativos de anúncios, incluindo a geração de imagens e textos completos, além da introdução de ferramentas e serviços adicionais para impulsionar o crescimento de empresas. E os anunciantes já estão percebendo melhorias significativas de desempenho com esses novos recursos.

Por exemplo, a marca Living Proof da Unilever adotou a nova geração de texto e imagem com IA generativa da Meta e obteve uma redução de 15% no custo por compra (CPP), um aumento de 18% no volume total de compras e um acréscimo de 13% na taxa de cliques (CTR).

Já a Press Healthfoods, ao começar a utilizar nossos novos recursos de geração de imagens e texto com IA generativa para promover maior diversidade criativa, conseguiu reduzir o custo por ação (CPA) em 33%.

Alcançando os clientes certos com mensagens de marketing

Ouvimos de empresas que enviar novidades pelo Messenger e WhatsApp pode ser uma excelente forma de engajar seus clientes, como alertas de estoque esgotado, descontos em feriados e mais.

Hoje, estamos anunciando que, pela primeira vez, anunciantes selecionados em breve poderão criar, organizar e enviar mensagens de marketing pagas no Messenger usando o Gerenciador de Anúncios, para pessoas que optarem por receber informações deles.

Isso acontece após uma atualização em nosso recente evento Conversations, em que anunciamos que empresas utilizando o Gerenciador de Anúncios poderão enviar mensagens de marketing pelo WhatsApp, podendo fornecer à Meta sua lista de assinantes e nossos sistemas de IA recomendarão o subconjunto certo de destinatários com base nos resultados mais importantes, como ajudar na conversão de leads ou gerar visibilidade para novos produtos. Esperamos estender esses recursos também para o Messenger no futuro.

Ampliando o Threads para empresas e criadores

O Threads é um espaço em crescimento para pessoas e empresas se conectarem. Atualmente, há mais de 150 milhões de usuários ativos mensais no Threads.

Estamos lançando a API do Threads para ajudar empresas e criadores a gerenciar sua presença no Threads em escala, facilitando o compartilhamento de novos conteúdos interessantes com suas comunidades a partir de seus aplicativos favoritos de terceiros. Os recursos compatíveis incluem:

A capacidade de autenticar, publicar postagens e buscar seu próprio conteúdo por meio da API.

Recursos de gerenciamento para que empresas e criadores possam recuperar e interagir com as respostas às suas publicações, definir controles de resposta e ocultar ou exibir respostas específicas.

Insights de nível de mídia e de conta, como número de visualizações, curtidas e respostas.

Também apresentamos recentemente uma nova experiência na web que empresas e criadores podem personalizar suas contas para encontrar facilmente conteúdo inspirador e compartilhar ao longo do dia. Eles podem fixar colunas para suas pesquisas ou contas favoritas, postagens salvas, notificações e mais; e atualizá-las em tempo real.

* Artigo produzido por Nicola Mendelsohn, head de Negócios Globais da Meta.

