Na última sexta-feira (14), os amantes da moda e do estilo foram transportados para um universo de sofisticação, com a inauguração da loja pop-up da collab Dolce&Gabbana x Havaianas no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo (SP).

O evento não só marcou essa colaboração exclusiva, mas também uma celebração vibrante da união de Havaianas com uma marca relevante no universo fashion de luxo . Durante o dia de abertura, o público teve a experiência de degustar delícias brasileiras e italianas, como brigadeiros de cachaça e soda italiana.

Localizada no andar térreo do shopping e disponível até o sold out da collab, a loja apresentava os quatro modelos da coleção, trazendo uma ambientação que reflete as características de ambas as marcas. A decoração destaca as estampas que estrelam a coleção, blue mediterraneo, carretto siciliano, leopardo e zebra, com detalhes em dourado que dão um toque ainda mais sofisticado ao visual.

Sold out em menos de 48 horas

O lançamento da coleção exclusiva de Havaianas em parceria com Dolce&Gabbana marcou um momento histórico, com todos os pares esgotados no Brasil em menos de 48 horas, reforçando ainda mais a força da marca e seu potencial de gerar desejo. O sucesso da collab marca o começo de uma parceria que deve seguir encantando os consumidores com muito estilo, unindo o lifestyle brasileiro à criatividade italiana.

A coleção de edição limitada não apenas capturou, mas também elevou o espírito descontraído e alegre da havaianas para um novo patamar de sofisticação e estilo globalmente.

“Estamos muito empolgados com a recepção que nossos modelos com Dolce&Gabbana tiveram. Esgotar a coleção em menos de 48 horas no Brasil é uma conquista histórica para nós e reflete o amor e a lealdade dos nossos consumidores. Essa parceria realmente capturou a essência de ambas as marcas, gerando muitas conversas positivas na mídia e nas redes sociais, e estamos extremamente orgulhosos e animados com o que ainda vamos criar juntos”, comenta Maria Fernanda de Albuquerque, vice-presidente global de Marketing de Havaianas.

O lançamento global contou com personalidades como Malu Borges, Gabriel Leone, Agnes Nunes, Magá Moura, entre outros.

“Nosso objetivo com uma colaboração tão exclusiva é aumentar o desejo da marca e ainda alcançar novos públicos, esses resultados mostram um enorme sucesso. Agora é continuar surpreendendo”, completa Albuquerque.

A partir da próxima semana, a loja pop up, localizada no Shopping JK Iguatemi, será transformada em uma galeria com os produtos expostos. Os quatro modelos de Havaianas Top foram selecionados e divididos em duas categorias distintas: “clássicos”, destacando estampas atemporais como o leopardo e zebra em preto e branco; e “ícones”, inspirados nas maiólicas italianas em tons de azul e branco, assim como na vibrante tradição multicolorida do carretto siciliano.

Ao longo dos anos, a Havaianas transcendeu sua origem como um simples chinelo de praia para se tornar um ícone global de estilo e conforto. Esta colaboração demonstra sua habilidade única de se reinventar e atrair novos públicos, incluindo os consumidores mais exigentes de moda de luxo. O sucesso rápido e abrangente da coleção exclusiva não só reforça a posição de liderança da marca no mercado global, mas também reforça seu compromisso com a inovação e a excelência em design.

