Adnews AfroReggae lança campanha contra abordagens racistas no Brasil

Iniciativa apresenta camiseta com a palavra “Trabalhador(a)” e um documento de identidade no interior.

O AfroReggae lança a campanha “Estampa do Respeito” para combater o preconceito estrutural nas abordagens cotidianas no Brasil. A iniciativa apresenta uma camiseta que vai além do vestuário: é uma poderosa declaração de identidade. No País, estudos mostram que pessoas negras são abordadas 4,5 vezes mais frequentemente que pessoas brancas, muitas vezes enfrentando violência física, verbal ou psicológica (fonte: Instituto de Defesa do Direito de Defesa – IDDD e Data_Labe).

A camiseta possui a palavra “Trabalhador” ou “Trabalhadora” estampada na frente, mas é seu interior que traz a mensagem mais forte: um documento de identidade impresso do lado de dentro. Essa funcionalidade permite que, em uma abordagem, o indivíduo possa rapidamente levantar a camiseta e revelar quem realmente é, de maneira digna e segura.

O filme da campanha destaca as estatísticas alarmantes de abordagens discriminatórias e a presunção de culpa que pesa sobre a população negra. O vídeo, envolto em um ambiente sombrio iluminado pelas luzes dos giroflex, mostra rostos de pessoas negras subitamente iluminados durante uma abordagem, culminando na revelação da Identidade através da Estampa do Respeito, como um símbolo de orgulho e resistência. Confira o filme abaixo produzido pelo A-Lab, laboratório de conteúdo do Grupo Dreamers:

O projeto é uma colaboração entre o AfroReggae e a Artplan, com o apoio de entidades renomadas como a Pipe Content House, marca brasileira que há 18 anos leva para as roupas a estampa e mensagem do que acredita, e a e Brother do Brasil, uma das maiores marcas mundiais no mercado de impressão. A campanha também conta com o engajamento de influenciadores e artistas como Sara Mara, Negra Li e Vitin, que usam e divulgam a camiseta, ampliando a discussão sobre racismo estrutural e a importância da identidade visual em contextos de abordagem.

“Não é só sobre vestir a camisa, mas principalmente chamar a atenção para a violência e discriminação que a população negra enfrenta diariamente. Esta iniciativa destaca o compromisso de 30 anos do AfroReggae com a inclusão e a justiça social. Não estamos falando apenas de uma peça de roupa, mas de uma proposta de abrir o diálogo como ferramenta que pode provocar a transformação e proteger vidas negras”, revela Debora Moura, head de Diversidade e Inclusão da Artplan.

Ficha Técnica

Agência: Artplan

Anunciante: Afroreggae

Campanha: 30 anos – Estampa do Respeito

CCOs: Marcello Noronha, Rafael Gil e Rodrigo Almeida

Direção de Criação: Marcello Noronha, Felippe Mendonça e Eric Ribeiro

Criação: Felippe Mendonça, Eric Ribeiro, Pedro Chaves e Gabriel Gil

Direção Geral: Ana Paula Sánchez

Direção Geral de Atendimento: Cristiana Miranda

Diretora de Conta: Priscilla França

Atendimento: Rachel Selouan

Head Nacional de Planejamento: Paula Lagrotta

Direção de Planejamento: Aline Freitas

Gerente de Projeto: Aurora Blotta, Rafaella Salles, Victoria Calçada

Diretor de Creative Data: Carolina Amorim

Creative Data: Carolina Amorim e Leonardo Holtz

Head de RTVC: Felipe Cunha

RTV: Angela Felício, Karoline Justino, Gabriel Lemos e Flavia Nascimento.

Head de Produção: Bruno Werner

Produção: Elton Barbosa, Camila Reis e Davi Vidal

RP: Cláudia Nascimento e Luciana Thomaz

Cliente: AfroReggae

Equipe AfroReggae: Danilo Costa, Diego Silva, Karla Soares e Rafael dos Santos

Parceria: Pipe Content House e Brother do Brasil

Pipe Content House: André Castro Neves, Maria Cavaccini e Flávia Russo

Brother do Brasil: Fabio Pavão e Amelio Salgado, Cecilia Panato, Roberta Abachioni, Juan Nascimento e Maik Pereira

Produtora de Filme: A-Lab

Direção e edição: Filipe Chulam

Prod. Executiva: Teca Vilaça

Motion: Thyago Oliveira

Produtora de áudio: Blend Audio

Direção Musical: Flavio Marchesin

Direção de Áudio: Renan Corso

Mixagem e finalização: Renan Corso e Flavio Marchesin

Produção Executiva: Edu Bernardo

Fotógrafo: Rudy Huhold

Assistentes: João Gabriel Salomão, Áquila de Paula dos Santos, Daniel Ferreira do Espírito Santo

Maquiadora: Juliana Rocha e Francisca Edna Soares Bartucci

Agência de Marketing de Influência: gen_c

Direção Geral de Influência: Eder Redder

Direção de Estratégia e Curadoria: Didi Blanco

Curadoria: Samantha Parma e Andressa Gomes

Direção de Atendimento e Operações de Influenciadores: Cristiane Vieira

Atendimento e Operações Influenciadores: Mariana Pinheiro

*Foto de capa: Divulgação/AfroReggae

