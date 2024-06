Adnews Terry Crews estrela nova campanha de aniversário da Shopee

Aniversário da marca é acompanhado por ofertas e cupons de desconto exclusivos.

A Shopee anunciou o ator Terry Crews, conhecido pelos seus papéis como Latrell, em ‘As Branquelas’, e Julius, na série ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, como o novo embaixador do 7.7, data do aniversário da Shopee. Para celebrar o 4º ano dos vendedores brasileiros na plataforma, a marca lançou uma nova campanha com o astro. Confira abaixo:

O comercial, que está sendo veiculado em canais de TV aberta e fechada, redes sociais, mídia online e no aplicativo da Shopee, inclui referências à carreira do ator queridinho dos brasileiros e elementos da marca e do país. No vídeo, Terry chega ao Rio de Janeiro em meio a uma comemoração do aniversário da Shopee. O ator finaliza sua participação acessando o aplicativo, falando em português e fazendo sua famosa “dança do peitoral”.

Rodrigo Farah, head de marca e live commerce da Shopee, destacou que a escolha de Crews reflete a grandiosidade da campanha. Ele acrescenta que Terry incorpora os valores da marca graças a sua personalidade alegre e acessível.

De acordo com a empresa, 27% dos seguidores de Crews nas redes sociais são brasileiros, o que justifica sua escolha como embaixador para a campanha no país.

Promoções de Aniversário

De hoje (17) até o dia 8 de julho, a Shopee embarca em uma temporada de promoções. As ofertas incluem cupons de desconto de até R$ 50, descontos de até 40% e frete grátis em compras acima de R$ 19. Já no dia 7 de julho, serão distribuídos R$ 8 milhões em cupons e vouchers de frete grátis.

Durante o mesmo período, a promoção “1 ano de Shopee Grátis” premia três usuários com cupons semanais de R$ 500 para compras na plataforma. Para participar, os usuários podem comprar bilhetes da sorte por 2 Moedas Shopee ou resgatar dez números da sorte em pedidos acima de R$ 100, sem custo adicional. O sorteio será realizado no dia 10 de julho, com os vencedores anunciados no dia 17.

E as surpresas para o segundo semestre não param por aí. A Shopee está preparando uma programação especial de lives com descontos, cupons e moedas, começando hoje, às 18h, com o “Esquenta 7.7”. Em 28 de junho, o médico e comunicador Fred Nicácio irá conduzir uma transmissão especial às 18h, seguida pela Live do Lusca às 19h. A Super Shopee Live, no dia 7 de julho, terá seis horas de duração, divididas em três sessões de duas horas, às 13h, 16h e 18h.

*Com informações da EXAME | Foto de capa: Divulgação/Shopee

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn .

#ADDSomethingNew #ADNewsOficial #ADGroupBR

The post Terry Crews estrela nova campanha de aniversário da Shopee appeared first on ADNEWS .