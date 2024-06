Adnews “Super Nuintendo” domina Red Bull Ladeira Abaixo: fotos mostram criatividade dos competidores

Mais de 40 carrinhos temáticos homenagearam super-heróis, animes, games, filmes e séries.

Em uma disputa cheia de referências à cultura geek, a equipe ‘Super Nuintendo’, de Cotia-SP, foi a campeã da Red Bull Ladeira Abaixo , realizada neste domingo (16) na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, em São Paulo. Mais de 40 carrinhos temáticos, inspirados em super-heróis, animes, jogos, filmes e séries, desceram a ladeira em busca da vitória.

Os pilotos da corrida maluca encararam um trajeto de 400 metros repleto de obstáculos criativos, como a “Banana Blitz” (homenagem a um famoso jogo de kart) e a “Floresta Pixelada” (inspirada em um game de construção em cubos). A criatividade e a performance dos carrinhos foram fundamentais para impressionar os jurados e conquistar o público.

Com um tempo de 41 segundos, o “Super Nuintendo”, inspirado no console da Nintendo , cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, levando para casa o troféu e a glória de ter vencido a edição geek da Red Bull Ladeira Abaixo. A equipe, que homenageou um dos videogames mais clássicos da história, demonstrou toda sua paixão na construção do carrinho e na performance na pista.

Para tornar o momento ainda mais especial, celebridades como Pedro Scooby e Lucas Chumbo, o surfista campeão olímpico Italo Ferreira, e os criadores de conteúdo Lactea (Stenio Girardelli), Mariana Ayres e Wanessa Wolf também marcaram presença na corrida.

A competição foi transmitida ao vivo pelo streamer Gaules , com a participação do Podpah , Ilha das Lendas, Hero Base e FURIA, levando toda a emoção e adrenalina para milhares de espectadores. O evento também contou com o apoio da Prefeitura de São Paulo e o patrocínio de diversas marcas, como Domino’s Pizza , Ubisoft , Radio Disney , Ford e Furia Esports.

Confira imagens de alguns dos carrinhos geeks que dominaram a ladeira:

*Com informações da EXAME

