Adnews Publicis Groupe apresenta BSBot, detector de exageros sobre IA, no Cannes Lions

Em um momento em que o buzz sobre inteligência artificial ainda está definindo agendas em todos os lugares, o Publicis Groupe toma uma posição para remover bobagens ditas sobre o assunto. Desde titãs da tecnologia que prometem a criação de novos mundos e a destruição de antigos setores até empresas antigas que usam a IA como uma solução genérica, todos têm uma profecia para promover. E, como pode ser visto no vídeo abaixo, cada afirmação é maior e mais ousada do que a anterior.

Sabendo que o hype só se intensificará durante o Festival de Cannes Lions , o Publicis Groupe vai ajudar a detectar as promessas exageradas envolvendo IA.

Com o BSBot, os clientes poderão gravar áudios ou fazer upload de imagens e textos de discursos, reuniões, apresentações, artigos e comunicados à imprensa sobre IA. Depois do envio, eles receberão uma análise imediata que traduz a promoção e o jargão da IA em conversas reais e destaca as perguntas críticas que devem ser levantadas.

O robô foi lançado nesta segunda-feira (17), dia da estreia do Festival de Criatividade de Cannes, e disponibilizado exclusivamente para os clientes do Groupe. Veja uma demonstração do BSBot, no vídeo abaixo.

Durante todo o festival, o Publicis Groupe também realizará mais de 30 sessões a portas fechadas, apresentando o que há de melhor e mais autêntico sobre IA para seus clientes: o que é real, possíveis aplicações, e o que é relevante para os desafios específicos de seus mercados e necessidades de marketing.

Arthur Sadoun, presidente e CEO do Publicis Groupe, comenta

“A única coisa mais difundida do que a IA no momento é o ruído em torno dela. Cannes só vai amplificá-lo ainda mais. A IA já está ajudando a produzir um trabalho criativo excepcional e tenho certeza de que veremos mais disso na Croisette. Mas, como setor, corremos o risco de tentar fazer da IA tudo, em todos os lugares, de uma só vez. Destravar todo o seu poder significa baseá-la em dados reais, prepará-la para o marketing 1:1 e garantir que ela seja relevante para necessidades específicas dos negócios, projetando-a para resultados, não como produto. Em nossas sessões a portas fechadas, definiremos exatamente como podemos oferecer isso, por meio da CoreAI, para acelerar a transformação dos negócios e do marketing de nossos clientes. Mas não diga ao robô que eu disse isso…”, finaliza Arthur Sadoun, presidente e CEO do Publicis Groupe.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn .

#ADDSomethingNew #ADNewsOficial #ADGroupBR

The post Publicis Groupe apresenta BSBot, detector de exageros sobre IA, no Cannes Lions appeared first on ADNEWS .